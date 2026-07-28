Mieli, "studiatevi questo sondaggio": cosa succederà nei prossimi 10 mesi, un terremoto in Parlamento

Il Partito democratico di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte sono entrambi calati dello 0,2% nell'ultima settimana, attestandosi rispettivamente al 20,9 e 12,9%, secondo il sondaggio condotto da Swg per il TgLa7. Per Paolo Mieli, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, si tratta solo dell'inizio del declino. "Saranno tutti zero virgola... Ma studiatevelo questo sondaggio perché sarà così da qua alle elezioni".

Secondo lo storico ed editorialista del Corriere della Sera, c'è un motivo ben preciso se i partiti di centrosinistra continuano a calare: "Ricordatevi che se noi facciamo il giocherello che ogni settimana o più volte alla settimana c'è una città messa a soqquadro, danni, poliziotti feriti e poi si dice: era una manifestazione pacifica, c'erano le mamme con i bambini, poi in coda si sono inseriti dei blocchi neri sconosciuti venuti dall'estero... Facciamolo per 10 mesi e poi vedi il risultato, anzi lo stai già vedendo".