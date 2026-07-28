Milan, Maignan e Fofana tolgono tutto: un pazzesco colpo di scena?

Mike Maignan e Youssouf Fofana hanno fatto sparire ogni traccia dai rispettivi profili Instagram e, nel giro di poche ore, tra i tifosi del Milan è scattato il tam tam. Nessuna foto, nessun post e, nel caso del portiere francese, anche la rimozione della dicitura "giocatore del Milan" dalla biografia. Un dettaglio che ha inevitabilmente alimentato dubbi e interpretazioni, soprattutto in un periodo dell'anno in cui ogni indizio social viene letto in chiave mercato.

Il caso che ha fatto più rumore è quello di ‘Magic Mike’. Il numero uno rossonero, seguito da oltre 2,2 milioni di persone, è uno dei simboli della squadra: ha rinnovato il contratto fino al 2031 ed è stato nominato capitano dopo l'addio di Calabria. Per questo motivo la scelta di eliminare il riferimento al Milan dal profilo ha sorpreso i sostenitori, che hanno subito iniziato a chiedersi se dietro ci fosse un messaggio rivolto alla società o l'anticipazione di un possibile addio.

Anche Youssouf Fofana, che conta circa 346 mila follower, ha azzerato il proprio account praticamente nelle stesse ore. Il centrocampista, però, è apparso regolarmente in campo nell'amichevole pareggiata 2-2 contro il Celtic, entrando nella ripresa nella prima uscita stagionale della squadra di Ruben Amorim. Un elemento che rende meno credibile l'ipotesi di una frattura imminente con il club.

Le spiegazioni, al momento, possono essere diverse. La prima è quella che preoccupa maggiormente i tifosi: un segnale legato al mercato o a un malcontento nei confronti della società. Nel caso di Maignan, nonostante il recente rinnovo, in estate non sono mancate le voci sul suo futuro, alimentate anche dall'assenza del Milan dalla prossima Champions League.

Esiste però anche un'ipotesi decisamente meno allarmante. Sempre più calciatori, infatti, scelgono periodicamente di cancellare i contenuti dai social o di prendersi una pausa dalle piattaforme digitali per alleggerire la pressione mediatica. Dopo una stagione intensa e, per Maignan, anche un Mondiale disputato con la Francia, potrebbe trattarsi semplicemente di un "digital detox”. Per ora né i due giocatori né il Milan hanno fornito spiegazioni. E proprio questo silenzio continua ad alimentare curiosità e speculazioni, mentre i tifosi attendono di capire se si sia trattato soltanto di una scelta personale oppure del primo indizio di qualcosa destinato a svilupparsi nelle prossime settimane.