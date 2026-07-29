Safety21 entra in una nuova fase di crescita: BU Bregal Unternehmerkapital perfeziona con successo un multi-asset continuation fund per sostenere lo sviluppo del Gruppo

Safety21 S.p.A. (“Safety21” o il “Gruppo”), piattaforma GovTech italiana leader nei servizi end-to-end di enforcement delle violazioni e sicurezza stradale, comunica che il proprio azionista istituzionale di controllo BU Bregal Unternehmerkapital (“BU”), il più grande investitore di private equity mid-market con sede nella regione DACH, ha perfezionato con successo un multi-asset continuation fund di grande valore. L’operazione, co-guidata da LGT Capital Partners e Pantheon in qualità di lead investor, è finalizzata a estendere la partnership tra BU e Safety21 e a sostenere la prossima fase di crescita del Gruppo, mettendo a disposizione capitale aggiuntivo di lungo periodo per ulteriori acquisizioni e per il percorso di sviluppo internazionale.

L’operazione ha registrato una forte domanda da parte di investitori istituzionali su scala mondiale, sia esistenti sia nuovi, a conferma della qualità del progetto industriale di Safety21 e del potenziale di creazione di valore ancora davanti al Gruppo.

Dall’avvio della partnership con BU nel 2021, Safety21 è diventata la piattaforma GovTech italiana di riferimento per l’enforcement delle violazioni e la sicurezza stradale, grazie allo sviluppo di concessioni di rilievo, a una disciplinata strategia di buy-and-build ed alla piattaforma proprietaria e modulare TitanO®. Nel periodo, ricavi ed EBITDA sono triplicati. Oggi il Gruppo serve oltre 700 amministrazioni comunali con contratti di lungo periodo, generando ricavi altamente ricorrenti, sostenuti da un’ampia base installata IoT proprietaria e da una profonda competenza regolatoria.

Il nuovo assetto consente a Safety21 di proseguire il proprio percorso di crescita lungo più direttrici: l’espansione delle concessioni, il consolidamento del mercato, lo sviluppo del cross-selling e l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di affermarsi come piattaforma GovTech europea di riferimento per l’enforcement delle violazioni e la sicurezza stradale.

«Questa operazione rappresenta un riconoscimento straordinario del lavoro svolto dalle nostre persone e della solidità del nostro modello di business – ha dichiarato Gianluca Longo, CEO e fondatore di Safety21 – In cinque anni di partnership con BU abbiamo quasi triplicato ricavi ed EBITDA, finalizzato ed integrato dieci acquisizioni, costruito la piattaforma tecnologica TitanO® e portato i nostri servizi a oltre 700 amministrazioni locali. Il continuation fund ci garantisce capitale paziente e un azionista che conosce a fondo il nostro settore: le condizioni ideali per accelerare le acquisizioni, ampliare le concessioni e portare il modello Safety21 oltre i confini italiani, con l’ambizione di diventare il punto di riferimento europeo del mercato».

«Safety21 è un’azienda eccezionale, con un management team di grande qualità e una formidabile opportunità di crescita, sia organica sia attraverso acquisizioni strategiche – ha commentato Nicola Ferraris, Partner di BU – In BU crediamo in una partnership di lungo periodo con imprenditori e management team, sostenendoli oltre i tradizionali orizzonti di investimento quando continuiamo a

vedere un significativo potenziale di creazione di valore. Il continuation fund ci consente di proseguire questo percorso insieme e di accompagnare Safety21 nella sua prossima fase di crescita».

Nell’ambito dell’operazione, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha agito in qualità di consulente legale ed Evercore in qualità di placement agent.

Safety21

Safety21 S.p.A. è la piattaforma GovTech italiana leader nei servizi tecnologici end-to-end per la sicurezza stradale e la smart mobility. Attraverso l’ecosistema tecnologico proprietario e modulare TitanO®, basato su tecnologie IoT e intelligenza artificiale, il Gruppo, formato da circa 450 persone, supporta oltre 700 amministrazioni locali attraverso 13 sedi tra Italia e Spagna nella gestione digitale dei processi legati all’enforcement delle violazioni ed alla sicurezza stradale, con contratti di lungo periodo e ricavi altamente ricorrenti. Per maggiori informazioni: www.safety21.it

BU Bregal Unternehmerkapital

BU Bregal Unternehmerkapital (“BU”) è una società di investimento leader con uffici a Zugo, Monaco di Baviera, Amsterdam, Milano e Londra. Con oltre 7 miliardi di euro di asset in gestione, BU è il più grande investitore mid-cap con sede nella regione DACH. I fondi gestiti da BU investono in aziende di medie dimensioni nella regione DACH e nelle economie limitrofe. Con la missione di essere il partner di riferimento per imprenditori e aziende familiari, BU ricerca partnership con leader di mercato e “hidden champions” dotati di management team solidi e di forte potenziale di crescita. Dalla fondazione nel 2015, i fondi gestiti da BU hanno investito in oltre 180 aziende, creando più di 11.000 posti di lavoro per un totale di circa 32.000 dipendenti. In qualità di partner strategico, BU supporta imprenditori e famiglie nello sviluppo, nell’internazionalizzazione e nella digitalizzazione delle proprie aziende, generando valore sostenibile in modo responsabile e con uno sguardo rivolto alle generazioni future. Per maggiori informazioni: www.bu-partners.com

LGT Capital Partners

LGT Capital Partners è una società di gestione finanziaria leader globale, specializzata in investimenti alternativi. La società gestisce oltre USD 110 miliardi per più di 750 clienti istituzionali in 50 paesi. Un team internazionale, composto da più di 950 specialisti, si contraddistingue per la gestione di una serie di soluzioni di investimento nei settori Private Markets, Multi-Alternatives e strategie di diversificazione, nonché strategie sostenibili e di impatto. La società, la cui sede principale si trova a Pfäffikon/SZ, ha uffici a San Francisco, New York, Dublino, Londra, Parigi, L’Aia, Lussemburgo, Francoforte sul Meno, Vaduz, Dubai, Pechino, Hong Kong SAR, Tokio, Singapore e Sydney.