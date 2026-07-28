Dalle valli ai laghi, il cicloturismo riscrive la mappa della Lombardia

C'è una Lombardia che si scopre soltanto a un ritmo diverso, quello scandito dai pedali. Non le solite mete da cartolina, ma sterrati che si arrampicano tra i terrazzamenti della Valtellina, argini che corrono lungo il Po nel mantovano, sentieri che costeggiano i laghi prealpini regalando scorci che dai finestrini di un’auto semplicemente non si vedono. Il cicloturismo in Lombardia non è più una nicchia per appassionati: è diventato uno dei motori più promettenti del turismo regionale, capace di distribuire flussi su territori che le grandi guide spesso ignorano e di portare visitatori anche fuori stagione. Dietro questa trasformazione c’è una scelta precisa di Regione Lombardia: raccontare il territorio uscendo dai linguaggi consueti della comunicazione istituzionale, investendo su una rete di ciclovie che oggi non è più un progetto sulla carta ma un sistema strutturato, con segnaletica, punti tappa e servizi dedicati a chi viaggia in bicicletta per più giorni consecutivi. Un turismo che genera indotto diffuso - agriturismi, ostelli, ristoranti di paese - proprio nei territori che più ne hanno bisogno.

VALLI ALPINE, IL CUORE PULSANTE

Le valli alpine e prealpine restano il cuore di questa offerta. In Valtellina le piste ciclabili si intrecciano con la Via dei Terrazzamenti, percorso che corre lungo il versante retico tra vigneti eroici e borghi storici, offrendo al ciclista una sequenza di paesaggi che alternano la fatica della salita alla ricompensa di panorami aperti sulla valle. In Valcamonica il tracciato lungo l’Oglio permette di pedalare tra incisioni rupestri patrimonio Unesco e insediamenti che sembrano essersi fermati nel tempo: una sovrapposizione di piani storici che nessun altro mezzo di trasporto consente di assaporare con la stessa lentezza. Chi cerca un ritmo più dolce trova nelle valli del Bergamasco e del Comasco un’alternativa accessibile. Qui le e-bike hanno aperto il cicloturismo a un pubblico più ampio - meno allenato ma non meno curioso portando sulle strade prealpine famiglie e viaggiatori maturi che cercano un’esperienza a misura d’uomo.

Tra i percorsi più amati figura quello che attraversa la Franciacorta, tra vigneti e dolci colline moreniche, collegando il Lago d’Iseo al Garda in un tratto che riunisce paesaggi diversi in poche ore di pedalata. Si passa tra torbiere protette e abbazie medievali, con soste possibili nelle cantine che hanno reso questa denominazione nota ben oltre i confini regionali. È un cicloturismo che incrocia enogastronomia e natura, due delle leve di attrazione più forti per il viaggiatore contemporaneo. La Ciclovia dei Laghi - che collega Varese, Como e Lecco seguendo il profilo delle acque prealpine - aggiunge un capitolo ulteriore a questa mappa. I laghi lombardi sono tra le destinazioni più visitate d’Europa, ma il cicloturismo offre un modo di frequentarli radicalmente diverso, con un accesso alle rive e ai borghi lacustri a velocità umana, lontano dai flussi automobilistici, con la possibilità di fermarsi dove il paesaggio lo chiede e non dove lo consente il parcheggio.

Guardando a sud, verso il territorio mantovano, si capisce quanto sia cambiata la geografia del cicloturismo lombardo. Qui il paesaggio si fa pianura: gli argini del Mincio e del Po, le grandi vie d’acqua che hanno fatto la fortuna dei Gonzaga, ospitano percorsi ciclabili che collegano Mantova ai suoi laghi artificiali, alle golene del Po, ai borghi rurali ancora fuori dai grandi circuiti. È un cicloturismo fatto di soste nelle corti agricole e nei mercati di paese, che sta trasformando la provincia mantovana in una delle mete emergenti per chi cerca un turismo autentico. La pianura rivela in bicicletta una qualità che sfugge a chi la attraversa velocemente: la profondità dello spazio aperto, la geometria dei canali consorziali, i filari di pioppi che scandiscono i campi come colonne di una cattedrale orizzontale. Mantova si raggiunge in bicicletta da più direzioni, e il percorso lungo il Mincio dal Lago di Garda è ormai una classica del cicloturismo padano.

IL SISTEMA DELLE CICLOVIE REGIONALI

Il salto di qualità degli ultimi anni è infrastrutturale prima ancora che comunicativo. Da VenTo - la ciclovia che percorre il Po da Venezia a Torino, il cui tratto lombardo procede verso il completamento previsto entro fine 2026 - alla Ciclovia dei Laghi, passando per i tracciati che attraversano le valli alpine, l’offerta si è fatta progressivamente strutturata. Non più itinerari improvvisati su strade secondarie, ma percorsi segnalati, con punti tappa attrezzati, servizi di bike sharing e deposito, strutture ricettive convenzionate che offrono pacchetti pensati per il cicloturista. Questa infrastrutturazione capillare produce effetti economici misurabili. Il cicloturista spende mediamente più del turista tradizionale di passaggio: pernotta più a lungo, consuma nei negozi e nei ristoranti locali, acquista prodotti tipici. È un turismo che per sua natura si distribuisce sul territorio in modo naturale, alimentando economie locali che altrimenti resterebbero ai margini dei flussi principali.