GABRIELLA CARLUCCI DAL 3 OTTOBRE TORNA IN TV CON UN SUO PROGRAMMA “JOB : MISSIONE LAVORO”, OGNI SABATO ALLE 10,15 SU RAIDUE

Finalmente è tornata! Gabriella Carlucci ex Deputato con Berlusconi, oggi Onorevole, ha lasciato il cuore nel mondo del lavoro continuando e puntare sempre ai giovani. “E' doveroso pensare a loro”, dice la bellissima Gabriella, “realizzo un progetto in cui credo da anni”. Alta, slanciata, fisico da topo model, in molti la considerano geniale. Se la conosci, ti rendi conto che essere donna non significa puntare solo all'aspetto fisico, ma all'intelligenza delle idee. Pur avendo avuto molte richieste sia nel cinema che in tv, non ha mai voluto essere una star,Non le interessavano pailettes e lustrini, ma raggiungere gli obiettivi prefissi. Ed eccoci qui , insieme a lei per questa intervista face to face in un albergo affacciato sulla splendida baia di Maratea, dove si è svolto uno dei festival più interessanti dell'anno “Il Marateale”.

Gabriella, ci racconta tutto?

“Pensavo da tempo a questo progetto e finalmente è arrivato il momento di realizzarlo. E' un talent show che avvicina al mondo del lavoro aziende e personale .”

Chi vi supporta?

“ Abbiamo il supporto del Ministero del Lavoro. Quindi, punteremo ai giovani seguendo una selezione , che li porterà a mettersi in gioco fino all'assunzione. Con me ci sarà anche Adriana Volpe”.

Beh, complimenti! E' una delle pochissime persone che aiuta i giovani a realizzarsi...

“Il posto di lavoro rimane sempre l'elemento più importante per genitori e figli, ed è per questo che cerco di portare avanti questi progetti Ovviamente, ci saranno anche corsi di formazione e di sicurezza sul lavoro”,

Sua sorella Milly condurrà Ballando con le stella su Raiuno. lei toccherà il mondo del lavoro su Raidue: nessuna rivalità fra voi?

“Non l'abbiamo mai avuta, Io ho fatto il festival di Sanremo, poi l'ha fatto anche lei. Ci siamo ritrovate, io in politica, lei in Rai, ma non abbiamo mai smesso di amarci e di consigliarci a vicenda. Tra noi non c' è rivalità, ma amicizia, stima e affetto. Le voglio un gran bene”.

E' passata dalla tv alla politica facendosi stimare anche da chi non era d'accordo sulla sua scelta. Ma .erano solo poche penne “al vetriolo”, di poca importanza. Poi è scesa in campo con scelte coraggiose: ah, le donne! Cosa consiglierebbe a chi non ha lo stesso coraggio?

“Di avere fiducia in se stesse. Nessuno è perfetto, ma bisogna mettersi in gioco cercando di superare certe mentalità, spesso maschiliste. Alla fine i cambiamenti ti arricchiscono”,

A proposito di idee e cambiamenti, lei si interessa anche di cinema e dirige festival all'estero, A che punto è, ci sono novità?

“Ho siglato un protocollo d'intesa con il festival del cinema Italo-Spagnolo, che promuove i film italiani all'estero. L'ho già fatto anche in Serbia, che considero il Paese delle opportunità”.

A proposito di opportunità, suo figlio Catello ha dimostrato di avere un grande talento. Ha studiato,si è laureato, e realizzato dei progetti molto interessanti per i giovani rimanendo un ragazzo semplice. Uno che sa cosa vuole, ma che sa anche stare con “i piedi per terra”. Cosa sogna per lui?

“Come tutte le mamme che si realizzi nella vita, penso che lo meriti davvero. Matteo (Catelli, cognome del padre), è sempre stato un ragazzo serio, studioso, non ci hai mai creato problemi. Oggi ha una sua società che si chiama “The Arena”, è un tipo scientifico...Con lui ci sono i nipoti di Virna Lisi, amici da sempre”.

Tornando indietro nel tempo, può confessare che la politica non le interessa più?

“Sì, mi interessa il governo del mio Paese, e se potessi dare una mano da esterna lo farei volentieri. Il Governo è forte e mi piacerebbe puntare al tema della giustizia. La Meloni mi piace, mi piaceva anche Berlusconi, è stato lui ad insegnarci l'importanza dei contatti con le persone”,