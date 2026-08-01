Sondaggio, non solo Meloni: perché tra gli elettori domina FdI

Un sondaggio di AnalisiPolitica su 1.000 italiani adulti mostra che il consenso a Fratelli d’Italia sembra dipendere sempre meno dalla sola figura di Giorgia Meloni e sempre più dall’identità politica del partito. Nel 2023 il 39% degli elettori di FdI dichiarava di votarlo soprattutto per Meloni; nel 2026 questa motivazione scende al 21%. Parallelamente cresce il peso dei valori e della struttura del partito. Chi vota FdI perché ne condivide i valori della destra passa dal 22% al 40%, mentre aumenta anche la fiducia nella classe dirigente oltre alla leader (dal 9% al 18%). Nel complesso, le motivazioni legate all’identità politica e all’organizzazione del partito salgono dal 31% al 58%.

Diminuisce invece la quota di chi sceglie FdI come semplice “meno peggio” (dal 26% al 14%), indicando una maggiore identificazione positiva con il partito. La base elettorale sembra quindi spostare la propria fiducia dalla figura di Meloni alla comunità politica rappresentata da FdI. Anche la fedeltà al partito cresce: nel 2026 il 74% degli elettori dichiara che probabilmente continuerebbe a votare FdI anche senza Meloni alla guida, contro il 59% del 2025. L’incertezza cala drasticamente, con i “non so” passati dal 30% al 2%. La crescita della fedeltà è più forte tra gli over 60 e in alcune aree del Paese come Nord-Ovest e Centro.