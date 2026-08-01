Matteo Lepore sotto scorta, paura per il corteo di domenica a Bologna

A Bologna regna la tensione, quella tensione innescata dalla morte di Abderrahim Fakir durante il fermo di polizia e alimentata dal sindaco Matteo Lepore, il quale, a caldissimo, convocò la piazza, una manifestazione di solidarietà che sembrava un attacco alle forze dell'ordine. Una manifestazione degenerata in violenze e violentissimi scontri. Ma le tensioni riguardano direttamente anche Lepore, finito sotto scorta. E crescono alla vigilia di domenica 2 agosto, giorno in cui ci sarà un secondo corteo. E il rischio di nuovi scontri è altissimo.

Al Pilastro, in via Svevo, nel frattempo è comparso lo striscione: "Lo Stato uccide. Verità e giustizia per Fakir". Nel quartiere la morte di Fakir resta una ferita aperta. "È tremendo quello che è successo. Conoscevo Fakir. Lo incrociavamo spesso da queste parti. Andava a mangiare alla Caritas. Si vedeva lontano un miglio che era una persona sofferente. Aveva lo sguardo sperso, ma non era cattivo. Tutti abbiamo sbagliato qualcosa in questa storia. Non doveva finire così", racconta Ettore De Luca.