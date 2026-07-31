Milan, il ritorno di Leao: abbraccio con Amorim (e quella frase...)

Il ritorno di Rafa Leao nel ritiro del Milan non è passato inosservato. Il portoghese, arrivato nella tarda serata di mercoledì a Perth insieme a Gonçalo Ramos, era il giocatore più atteso dopo settimane di indiscrezioni sul suo futuro e un Mondiale disputato al di sotto delle aspettative con il suo Portogallo. E il primo impatto con la squadra è stato tutt'altro che freddo. Ad accoglierlo nella hall dell'hotel sono stati Serginho e Christian Panucci, tra sorrisi e strette di mano. Poi il momento più significativo: l'abbraccio con Ruben Amorim. Un gesto che ha attirato l'attenzione, anche perché nelle prossime ore i due potrebbero confrontarsi sul futuro dell'attaccante e sulle prospettive della stagione.

Dopo il saluto al tecnico, Leao ha raggiunto il resto del gruppo per la cena. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il numero 10 ha rotto subito il ghiaccio con una battuta rivolta ai compagni: "Ehi, mi siete mancati". Un clima disteso, che conferma come i rapporti all'interno dello spogliatoio siano rimasti ottimi nonostante le continue voci di mercato. Il buon umore, però, non cambia lo scenario. Da settimane Leao è considerato uno dei principali candidati a lasciare il Milan e anche il giocatore ha manifestato la volontà di intraprendere una nuova esperienza.