Libero logo
Nazionale
ceuta
Scandalo Conte-Covid
Baresi
Sigfrido Ranucci

Roby Facchinetti, niente scuse

Il vuoto di memoria di Roby Facchinetti e le scuse al pubblico: in un mondo dove tutti le cercano, l'artista le ha chieste. La rubrica di Lucia Esposito
di Lucia Espositosabato 1 agosto 2026
Roby Facchinetti, niente scuse

1' di lettura

Roby Facchinetti ha ottantadue anni, sessanta passati con i Pooh. Compositore, tastierista, cantante, migliaia di concerti in tutto il mondo, una vita su e giù dal palco. Anche certe sere in cui i pensieri erano altrove il suo posto era là e non ha smesso di emozionare con le sue canzoni che hanno attraversato il tempo senza urti. L’altro giorno al Summer festival di Lucca è successo qualcosa che non si era mai verificato.

Un errore, una distrazione, un vuoto di memoria. Facchinetti sbaglia a cantare “Pierre”. All’inizio della seconda strofa sostituisce il verso originale con una frase incomprensibile che definirà “afrobergamasca”. Avrebbe potuto adagiarsi su quel mezzo secolo di allori, concedersi il lusso dell’errore e perfino far finta di nulla. Ma ha chiesto scusa al pubblico. I fan neanche pensano di doverlo perdonare per questo inciampo, vogliono solo scoprire la frase misteriosa. A stupire noi, invece, è che in un mondo dove tutti cercano scuse, lui le abbia chieste.

tag
roby facchinetti

Dalla Venier Domenica In, Facchinetti: "Cosa ho tolto alla mia vita privata"

il drammatico ricordo Roby Facchinetti e la rapina in casa: "Ho una sensazione, quelle bande..."

Controtendenza Red Canzian sbugiarda la sinistra: "Pooh, niente politica. Per questo ci hanno massacrati"

ti potrebbero interessare

Temptation Island, la repubblica delle coppie in crisi: il reality delle corna conquista l’Italia

Temptation Island, la repubblica delle coppie in crisi: il reality delle corna conquista l’Italia

Alessandra Menzani
I maranza vittime dello Stato? Anche no

I maranza vittime dello Stato? Anche no

Claudio Brigliadori
Estate '26, il divertimento cambia… e le discoteche non sono in crisi

Estate '26, il divertimento cambia… e le discoteche non sono in crisi

Striscia la Notizia chiude dopo 38 anni. Ma c'è un giallo...

Striscia la Notizia chiude dopo 38 anni. Ma c'è un giallo...

Daniele Priori