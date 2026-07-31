Estate '26, il divertimento cambia… e le discoteche non sono in crisi

Che estate è quella che stiamo vivendo? Come ricorderemo le calde notti di questo 2026? Accanto ai grandi concerti, che crescono anche quest'anno, il divertimento cambia forma e si mescola sempre più con lo sport, mentre restano piuttosto distinte le situazioni amate dai teenager e quelle invece preferite da chi ha qualche anno in più.

Ci sono per fortuna belle eccezioni, momenti che mescolano persone di età diverse. Prendono vita in spazi come Papeete Beach a Milano Marittima e The Beach, sia a Sharm sia in Sicilia. Con uno spritz in mano, in costume o in giacca, si balla con DJ capaci di far scatenare chiunque, si mangia pure molto bene, con stile, senza spendere una follia. Più sbarazzino il Papeete, che il 10 agosto mette in console Dombresky, che è bravissimo ma non è certo Carl Cox, perché qui conta il divertimento del pubblico, non il nome dell'artista in console. The Beach invece punta su dinner show e personaggi come Federico Fashion Style e voci uniche come quelle di Matteo Borghi e Bianca Atzei.

Tra moda, musica e fashion system si muove anche l'edizione 2026 di LADY-J, scatenato e ormai consolidato tour / contest al femminile. Come giudici/tutor, tornano professionisti del mixer come Tommy Vee, Georgia Mos, Albi Scotti. Quest'anno arriva pure Paola Majuri, che dopo la meritata vittoria dello scorso anno, passa meritatamente dall'altra parte della "barricata".

L'Italia, soprattutto quella fatta di ragazze che si impegnano in quello che fanno, è piena di talenti, ad esempio quelli che tornano in campo per Femminile Rimini Calcio. La società, nata nel lontano 2014, dal 2026-27 schiererà anche tante giocatrici del "giro" della Nazionale di San Marino. È un bel risultato, che conferma la serietà del progetto del presidente Denys Maiorino e del direttore generale Zeno Lisi. Aiuta pure la presenza, sulla panchina di Femminile Rimini Calcio, di Gabriele Rossi, ex arbitro internazionale per San Marino. In Italia il calcio femminile, che altrove è uno sport molto seguito, sta crescendo a livello di praticanti e si può star certi che crescerà anche nell'attenzione del pubblico.

Alla faccia della presunta "crisi delle discoteche", di cui purtroppo si parla sempre senza ricordare i numeri (oggi gli under 25 italiani sono solo 13 milioni, mentre trent'anni fa, nel 1996, erano 3,3 milioni in più), i ragazzi ballano. Alcuni spazi chiudono, ma quelli che restano, crescono. E sono sempre più curati. MOLO, a Brescia, rappresenta la discoteca estiva perfetta (le ragazze ritratte nella foto ballano qui). Grande ma non immensa, dotata di un impianto audio-video all'altezza della situazione, è aperta anche a Ferragosto ed ospita artisti di ottimo livello, tra house e trap, come Sick Luke o Artie5. E soprattutto, ha una squadra di DJ molto più bravi che famosi, che d'inverno si trasferisce al Circus beatclub, ancora a Brescia. Stessa atmosfera, anzi forse più rilassata, nella provincia lombarda. Ad esempio, al River Garden, a Soncino (Cremona) e a La Caleta Hotel Costez a Castrezzato (Brescia).

Grandi novità a partire dall'autunno, poi, proprio per il brand Costez. Paolo e Francesco Battaglia apriranno un nuovo spazio tra ristorante, divertimento e musica a Bergamo, in pieno centro, proprio dove c'era il Balzer Globe. C'è grande attesa, visto anche il successo a Ponte di Legno, in montagna, di 75 Costez, ristorante e meeting point ad alto tasso di stile. In generale, c'è voglia di spazi luxury in cui regalarsi notti da sogno, come nei vari Twiga, oggi entrati nel gruppo di Leonardo Maria del Vecchio oppure al Phillip's Club, a Milano, dove in console come resident c'è Modus DJ. «Negli ultimi anni, Milano resta viva e vivace anche ad agosto. Con il forte incremento del turismo, i locali restano pieni», spiega.

Sulla stessa lunghezza d'onda musicale si muove anche Alessandro Br1, che all'inizio di agosto, dal 3 al 6, è protagonista al Jerò dell'esclusiva Porto Cervo con il suo sound colorato, che spazia dall'afro house alla chill passando per il pop. «La cucina di Jerò è eccezionale, ci sono performer unici. La musica in certi momenti della serata diventa protagonista, a volte serve "solo" a regalare atmosfera», spiega con modestia.

Chiudiamo con “Cucina Liquida”, il nuovo volume del barman molecolare friulano Michele Piagno, un libro senz'altro perfetto per l'estate. È perfetto sia per gli addetti ai lavori del bancone, sia per chi vuole imparare a prepararsi un buon cocktail. Tra le pagine, piene di foto e illustrazioni e non solo di ricette, si sente forte l’amore di Piagno per la sua terra, il Friuli, da cui è nato anche Barancli, il suo gin originale friulano. Il sorriso che Michele sfoggia sulle pagine del suo libro è poi lo stesso di tanti colleghi. Quello con cui i baristi accolgono chi entra in un bar per rilassarsi e fare due chiacchiere, non solo per bere qualcosa.