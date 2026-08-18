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The Human Engine: quando la leadership riaccende il potenziale delle organizzazioni

Il nuovo saggio di Alessandro Cicchetti, con le prefazioni di Pietro Beccari e Jean-Christophe Babin
martedì 18 agosto 2026
The Human Engine: quando la leadership riaccende il potenziale delle organizzazioni

2' di lettura

«Un'azienda non genera valore soltanto per la qualità delle risorse che possiede, ma per la capacità della leadership di metterle in relazione». È attorno a questa convinzione che ruota The Human Engine, il nuovo saggio di Alessandro Cicchetti pubblicato da Engage, con le prefazioni di Pietro Beccari e Jean-Christophe Babin.

Perché alcune aziende riescono a trasformare strategie, competenze e risorse in crescita, mentre altre disperdono una parte rilevante del proprio potenziale? È la domanda da cui parte il volume.

Executive e advisor con oltre trent'anni di esperienza internazionale, Cicchetti ha attraversato settori, culture e fasi aziendali differenti, ricoprendo ruoli di vertice in gruppi come P&G, Henkel, Iveco, Piaggio, Miroglio e Al Tayer. Da questo percorso nasce una tesi netta: strategie, processi, capitale e tecnologia sono indispensabili, ma non producono risultati da soli. A metterli realmente in movimento sono le persone e, soprattutto, la qualità della leadership che le guida.

Il “motore umano” non è quindi una metafora motivazionale. È il sistema attraverso il quale visione, cultura, comportamenti e responsabilità si trasformano in capacità di esecuzione e creazione di valore.

Il libro combina esperienze vissute, casi aziendali e un modello composto da dieci principi di leadership e cinque forze organizzative: autonomia, energia, responsabilità, integrazione delle differenze e fiducia. Le cinque forze non sono valori da dichiarare: sono condizioni misurabili, e quando una si spegne l'intera organizzazione perde trazione. «Autonomia senza direzione genera dispersione, controllo senza fiducia paralizza», osserva Cicchetti. Il framework consente di leggere dove un'azienda perde efficacia e quali condizioni siano necessarie per riattivarne il potenziale.

Uno dei temi più attuali riguarda la tecnologia. Mentre le imprese investono nell'intelligenza artificiale e nell'automazione, aumenta il rischio di confondere la velocità degli strumenti con la qualità delle decisioni. L'AI può amplificare le capacità di un'organizzazione, ma anche le sue debolezze: inserita in una cultura priva di fiducia e responsabilità, rischia di rendere più veloce la complessità anziché risolverla.

Le prefazioni di Beccari e Babin, due protagonisti della leadership globale, offrono prospettive personali sul rapporto tra persone, cultura e successo delle organizzazioni e collocano il lavoro di Cicchetti in un orizzonte internazionale.
La tesi attraversa l'intero volume: la leadership non consiste soltanto nel definire una strategia o esercitare il controllo, ma nel creare le condizioni affinché le persone comprendano la direzione, esprimano energia e si assumano la responsabilità dei risultati.

The Human Engine si rivolge a chi guida aziende e team, ma anche a chi si prepara ad assumere responsabilità future. Non propone una formula universale, bensì una bussola per riconoscere ciò che funziona, comprendere ciò che blocca un'organizzazione e intervenire sulle cause profonde.

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