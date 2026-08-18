The Human Engine: quando la leadership riaccende il potenziale delle organizzazioni

«Un'azienda non genera valore soltanto per la qualità delle risorse che possiede, ma per la capacità della leadership di metterle in relazione». È attorno a questa convinzione che ruota The Human Engine, il nuovo saggio di Alessandro Cicchetti pubblicato da Engage, con le prefazioni di Pietro Beccari e Jean-Christophe Babin.

Perché alcune aziende riescono a trasformare strategie, competenze e risorse in crescita, mentre altre disperdono una parte rilevante del proprio potenziale? È la domanda da cui parte il volume.

Executive e advisor con oltre trent'anni di esperienza internazionale, Cicchetti ha attraversato settori, culture e fasi aziendali differenti, ricoprendo ruoli di vertice in gruppi come P&G, Henkel, Iveco, Piaggio, Miroglio e Al Tayer. Da questo percorso nasce una tesi netta: strategie, processi, capitale e tecnologia sono indispensabili, ma non producono risultati da soli. A metterli realmente in movimento sono le persone e, soprattutto, la qualità della leadership che le guida.

Il “motore umano” non è quindi una metafora motivazionale. È il sistema attraverso il quale visione, cultura, comportamenti e responsabilità si trasformano in capacità di esecuzione e creazione di valore.

Il libro combina esperienze vissute, casi aziendali e un modello composto da dieci principi di leadership e cinque forze organizzative: autonomia, energia, responsabilità, integrazione delle differenze e fiducia. Le cinque forze non sono valori da dichiarare: sono condizioni misurabili, e quando una si spegne l'intera organizzazione perde trazione. «Autonomia senza direzione genera dispersione, controllo senza fiducia paralizza», osserva Cicchetti. Il framework consente di leggere dove un'azienda perde efficacia e quali condizioni siano necessarie per riattivarne il potenziale.

Uno dei temi più attuali riguarda la tecnologia. Mentre le imprese investono nell'intelligenza artificiale e nell'automazione, aumenta il rischio di confondere la velocità degli strumenti con la qualità delle decisioni. L'AI può amplificare le capacità di un'organizzazione, ma anche le sue debolezze: inserita in una cultura priva di fiducia e responsabilità, rischia di rendere più veloce la complessità anziché risolverla.

Le prefazioni di Beccari e Babin, due protagonisti della leadership globale, offrono prospettive personali sul rapporto tra persone, cultura e successo delle organizzazioni e collocano il lavoro di Cicchetti in un orizzonte internazionale.

La tesi attraversa l'intero volume: la leadership non consiste soltanto nel definire una strategia o esercitare il controllo, ma nel creare le condizioni affinché le persone comprendano la direzione, esprimano energia e si assumano la responsabilità dei risultati.

The Human Engine si rivolge a chi guida aziende e team, ma anche a chi si prepara ad assumere responsabilità future. Non propone una formula universale, bensì una bussola per riconoscere ciò che funziona, comprendere ciò che blocca un'organizzazione e intervenire sulle cause profonde.