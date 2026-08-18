Ranucci scaricato dal Pd, l'imbarazzo di Sandro Ruotolo: "Banalmente, è Ferragosto"

Nel partito, però, non tutti intendono spingersi così avanti. Sandro Ruotolo rivendica una linea precisa: attendere la magistratura e difendere Report. E respinge l’idea che Elly Schlein sia scomparsa dalla scena politica: “Nessuna fuga. È banalmente Ferragosto”. Il malumore emerge anche sul post nel quale Ranucci aveva accostato il proprio nome a quello di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Aldo Moro e Piersanti Mattarella. Un riferimento che ha provocato reazioni molto dure. Pietro Grasso osserva che “ci sarà sempre chi userà quei nomi per farsi scudo”. Giuseppe Ayala definisce l’accostamento “semplicemente incommentabile”. Luciano Violante, invece, ricorda che Moro, Mattarella, Falcone e Borsellino “non sarebbero andati a cena con Lavitola”. Anche il presidente dell’Anm, Giuseppe Tango, interviene sul caso: Falcone e Borsellino, dice, sono “figure eccezionali” e usarne i nomi per sostenere altre battaglie “è sempre sbagliato”. Nel Pd intanto la difesa di Ranucci non è più compatta. E la crepa, stavolta, è ben visibile sul muro.