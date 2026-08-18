Giorgia Meloni ricorda Vergarolla: "Carneficina caduta nell'oblio per decenni"

Il silenzio della sinistra, ultra-decennale, sull'eccidio di italiani a Pola perpetrato dai titini jugoslavi. E la condanna, durissima, della premier Giorgia Meloni. "Oggi l’Italia onora la memoria dei connazionali uccisi il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, nella più grave e sanguinosa strage nella storia dell’Italia repubblicana. Una carneficina caduta nell’oblio per decenni e che è stata restituita alla memoria collettiva grazie all’impagabile impegno della comunità italiana di Pola, degli esuli, dei loro discendenti e delle associazioni", è il messaggio della leader di Fratelli d'Italia.

"Quello che è successo ottant’anni fa sulla spiaggia di Pola rappresenta ancora oggi un crimine impunito. Decine e decine di civili innocenti - uomini, donne e bambini - vennero uccisi secondo un macabro disegno, mentre assistevano a una manifestazione sportiva - prosegue il presidente del Consiglio -. Mai accertati gli autori, individuati i mandanti, chiarite le finalità. Ricercare la verità rimane la via maestra per rendere pienamente giustizia alle vittime e svelare quello che, ancora oggi, non sappiamo di questa pagina buia del Novecento".