Trepy, il bollettino: "Percorso lungo e difficile", le parole allarmanti del medico

"Il giovane paziente Yael Trepy è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero", si legge nel bollettino. Trepy è apiretico (non ha cioè febbre), continua la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile anche la funzione cardiocircolatoria. "Nella giornata odierna — prosegue il testo — previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente". La prognosi, precisa l’ospedale, "continua ad essere riservata".

Un primo segnale positivo arriva dall’ospedale di Sassari, anche se la situazione resta delicata. Yael Trepy , 20enne attaccante del Cagliari , è ancora ricoverato in terapia intensiva al “Santissima Annunziata” dopo il grave incidente in piscina di domenica a Baia Sardinia. Il nuovo bollettino rilasciato martedì mattina dal nosocomio parla di un miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza riscontrata al momento del ricovero. Il giocatore resta sedato, intubato e ventilato artificialmente, ma i medici, se il quadro respiratorio verrà confermato, prevedono di iniziare già nella giornata odierna a ridurre gradualmente la sedazione per valutarne la risposta.

Il ricovero era seguito al dramma di domenica pomeriggio. Intorno alle 17.30, in una casa privata a Baia Sardinia, a circa dieci minuti da Porto Cervo, Trepy avrebbe perso l’appoggio entrando nella parte più profonda della piscina. Ha iniziato ad annaspare e poi ha perso i sensi . Un amico è riuscito a tirarlo fuori dall’acqua e a dare l’allarme. Tra le ipotesi al vaglio resta anche quella di un possibile malore precedente all’incidente. Nessun altro giocatore del Cagliari era presente. Trasportato d’urgenza in elicottero a Sassari, Trepy è stato intubato.

I primi esami avevano dato esito negativo, compresi quelli cerebrali, mentre la Tac toracica aveva evidenziato una presenza significativa di acqua nei polmoni. Il Cagliari segue da vicino la situazione e chiede "il massimo rispetto della privacy del calciatore e della sua famiglia”. Nato nel 2006 a Villeneuve-Saint-Georges, vicino Parigi, Trepy è arrivato al Cagliari nel 2022. Nel 2025 ha vinto la Coppa Italia Primavera, segnando in finale contro il Milan. A gennaio l’esordio in Serie A contro la Cremonese, con il gol del 2-2 pochi minuti dopo essere entrato. Il Cagliari lo ha blindato fino al 2030.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il dottor Matteo Deplano, rianimatore presso l'ospedale di Lanusei, ha spiegato che "gli alveoli saranno in sofferenza" e per questo "la ripresa è possibile ma si tratta di un percorso lungo e difficile".