Juventus, il tifoso invade il campo: entrata killer su Gatti

L’entusiasmo dei tifosi rischia di trasformarsi in un problema quando supera il limite. È successo durante l’amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen, quando l’invasione di campo scattata al fischio d’inizio del secondo tempo ha creato momenti di confusione e ha coinvolto direttamente Federico Gatti. Il difensore bianconero è stato infatti travolto da uno degli invasori, finendo a terra dopo un impatto piuttosto violento.

Gatti si trovava al centro del campo, pronto a disputare la ripresa, quando i tifosi hanno iniziato a entrare sul terreno di gioco. Il centrale era rivolto dalla parte opposta rispetto alla zona dalla quale arrivavano gli invasori. Alcuni suoi compagni hanno immediatamente accelerato verso gli spogliatoi, mentre Gatti ha continuato a camminare verso l’uscita. È stato proprio in quel momento che un tifoso, arrivando alle sue spalle, ha perso l’equilibrio scivolando sull’erba e ha colpito in pieno il giocatore. L’impatto ha fatto cadere Gatti, che ha rischiato anche di finire contro un secondo sostenitore arrivato dalla sua destra. Una dinamica che, usando il linguaggio del campo, avrebbe potuto essere definita un vero e proprio "intervento killer”.

Per fortuna, il difensore non ha riportato conseguenze dall’incidente e la situazione si è risolta senza ulteriori problemi. Resta però l’immagine di un momento di festa trasformato per qualche secondo in un episodio potenzialmente pericoloso. Anche Luciano Spalletti, del resto, ha lasciato intendere di non aver gradito particolarmente l’invasione, arrivata proprio nel momento in cui la squadra avrebbe dovuto riprendere la partita. L’entusiasmo per la Juventus e per i suoi giocatori è stato dunque incontenibile, ma nel caso di Gatti è bastato un attimo perché la festa rischiasse di trasformarsi in un guaio.