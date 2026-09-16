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TRENORD: FRA GENNAIO E AGOSTO CIRCOLATI 543MILA TRENI; L’84,4% PUNTUALE; 89,8% ARRIVATI ENTRO I 7 MINUTI

mercoledì 16 settembre 2026
1' di lettura

Fra gennaio e agosto 2026 in Lombardia sono circolati 543mila treni del servizio ferroviario regionale, su cui hanno viaggiato 140 milioni di passeggeri. Il dato è cresciuto del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025. 

L’84,4% delle corse è arrivato a destinazione puntuale, considerando tutte le cause di ritardo che hanno condizionato il servizio. 

L’89,8% dei treni è arrivato a destinazione entro 7 minuti dall’orario programmato; il 96,7% entro 15 minuti.

Nel periodo indicato, sulla puntualità hanno inciso anche fattori esterni al sistema: maltempo, scioperi, comportamenti scorretti, interventi delle Autorità. Se si escludono queste cause “esterne”, la puntualità dei treni in Lombardia è stata dell’87,6%.

Questi risultati sono stati raggiunti in mesi caratterizzati da numerosi cantieri che, anche in relazione a Milano Cortina 2026 e soprattutto nel periodo estivo, hanno interessato diversi punti della rete ferroviaria, comportando sospensioni e modifiche del servizio in alcuni snodi strategici. A ciò si sono aggiunte, nei mesi estivi, condizioni meteorologiche eccezionali, che hanno inciso sulla regolarità della circolazione ferroviaria.
 

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