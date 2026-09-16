DiMartedì, Giuseppe Conte fa saltare il banco: "Se Schlein vince le primarie? Non so se i miei elettori...

"Voi siete sicuri, ma proprio sicuri, che le primarie funzionano? Traduco: se vince la Schlein siamo proprio sicuri che tutto il suo popolo dei 5 Stelle alle secondarie, che sono quelle che contano, quelle contro Meloni, voteranno la Schlein? E viceversa? Se vince lei, siete proprio sicuri che il popolo del Pd...? Perché voi assieme a livello nazionale non vi siete mai presentati": Alessandro De Angelis lo ha chiesto a Giuseppe Conte nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7.
E il capo pentastellato ha risposto senza rispondere: "È un discorso che non va sottovalutato, perché è la prima volta che si va insieme con delle comunità politiche, degli elettorati diversi, e diciamo che in passato si sono fatte anche la guerra queste comunità. Però attenzione, innanzitutto abbiamo fatto un percorso molto serio noi col nuovo corso e una identità progressista in questo campo è ben chiara".
Sondaggio-Noto, Beppe Grillo: "Dove può arrivare il suo partito", panico nel campo largoIl Grillo furioso è una mina nel Campo largo. Non bastassero i problemi da risolvere, con la lite sulla leadershi...
"Poi - ha aggiunto Conte - noi non possiamo riconoscere che il segretario del partito più forte fa asso pigliatutto, allora ho proposto di fare come abbiamo fatto nelle elezioni regionali: ci siamo messi attorno a un tavolo e abbiamo deciso di comune accordo, con tutte le forze, quale candidato potesse essere più idoneo a rappresentare tutti. Questa proposta è stata fatta cadere, e a quel punto lì ho detto che l'unica possibilità è di andare alle primarie, una parola che ricorre nello statuto del Pd, e ho aggiunto che per quanto mi riguarda queste primarie non saranno mai divisive".
Infine, alla domanda su "Renzi sì o Renzi no?", l'ex premier ha risposto: "Ho sempre detto che non è un problema di persona, quel che è certo è che nessuno può avere la golden share, non possiamo affidare a nessuno il potere di decidere la caduta di un governo, quindi dobbiamo assumere delle contromisure per evitare che qualcuno possa farlo, nell'interesse dell'intera coalizione".
"Siete proprio sicuri?": la domanda di De Angelis a Conte sulle primarie, guarda qui il video di DiMartedì