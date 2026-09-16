DiMartedì, Giuseppe Conte fa saltare il banco: "Se Schlein vince le primarie? Non so se i miei elettori...

"Voi siete sicuri, ma proprio sicuri, che le primarie funzionano? Traduco: se vince la Schlein siamo proprio sicuri che tutto il suo popolo dei 5 Stelle alle secondarie, che sono quelle che contano, quelle contro Meloni, voteranno la Schlein? E viceversa? Se vince lei, siete proprio sicuri che il popolo del Pd...? Perché voi assieme a livello nazionale non vi siete mai presentati": Alessandro De Angelis lo ha chiesto a Giuseppe Conte nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7.

E il capo pentastellato ha risposto senza rispondere: "È un discorso che non va sottovalutato, perché è la prima volta che si va insieme con delle comunità politiche, degli elettorati diversi, e diciamo che in passato si sono fatte anche la guerra queste comunità. Però attenzione, innanzitutto abbiamo fatto un percorso molto serio noi col nuovo corso e una identità progressista in questo campo è ben chiara".