Fabio Fazio, il ritorno in Rai: clamoroso, dove si "infiltra"

"Fazio è un professionista, non c'è nessuna remora o resistenza da parte dell'azienda", ha precisato il direttore dell'Intrattenimento prime time Rai, Williams Di Liberatore , aggiungendo, però, che questo "non fa da apripista a un ritorno" di Fazio nel servizio pubblico "non ci sono stati altri pensieri. È un personaggio che ci sta benissimo nel programma, si sposa con il suo mood. Stiamo quindi parlando di un personaggio e di un programma specifico". Per Fazio si tratta di un ritorno sulle reti Rai dopo il burrascoso addio al servizio pubblico e l'approdo sul Nove. Il conduttore ha lasciato la Rai nel maggio del 2023 dopo 40 anni trascorsi in azienda, firmando un contratto quadriennale con Warner Bros. Discovery.

"Sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Io non credo di esserlo. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, e sono convinto, di inventiva e di creatività. Io qui ho trascorso 40 anni e ringrazio tutte le persone che ho incontrato e da cui ho imparato, visto che ho iniziato a 18 anni. Non posso che avere gratitudine verso la Rai e non potrei dire nulla contro questa azienda, perché è come se la dicessi a me stesso. Dei suoi 70 anni di vita, 40 la Rai li ha passati con me e io con lei. Grazie a tutti, ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo", erano state le sue parole di addio alla tv di Stato.