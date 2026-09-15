Violenza minimarket, Montaruli (Fdl): "Ripristinato principio di presunzione adeguatezza custodia a tutela donne"

La decisione del Riesame di Torino sull’indagato di violenza sessuale, a cui era stata applicata la sola misura dell’obbligo di firma, è una buona notizia per l’intero nostro ordinamento. Esso prevede una presunzione di adeguatezza relativa della misura cautelare in carcere per gli indagati dei reati di violenza: un’eccezione che, per essere superata, richiede una scrupolosa motivazione con granitiche motivazioni allegate dalla difesa. Oggi questo principio, voluto dal Parlamento, viene ripristinato dal Tribunale a difesa di ogni minore e di ogni donna contro tutte le violenze a sfondo sessuale. Ciò che chiediamo ora è che si accenda un faro sulla miriade di minimarket presenti nelle nostre periferie, molti dei quali non rispettano i più semplici regolamenti comunali in termini di vendita e di igiene. Dopo la chiusura per approfondimenti, auspichiamo che questi controlli si allarghino ad altre attività, perché sarebbe inammissibile scoprire un meccanismo di teste di legno e di lavoratori abusivi dediti più alla molestia che alla vendita”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.