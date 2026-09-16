Ilaria Salis umiliata al Parlamento europeo: "Allora la Sicilia non è italiana?"

Ilaria Salis travolta dalle critiche. Il suo discorso al Parlamento europeo ha infatti scatenato le reazioni degli spagnoli. "Ceuta non è Spagna, Ceuta non è Europa, geograficamente è Africa e storicamente è residuo del colonialismo europeo - è l'incipit del ragionamento dell'eurodeputata di Avs-The Left -. È da questa contraddizione che bisogna partire se vogliamo parlare della crisi migratoria di fine luglio che la destra ha immediatamente trasformato in propaganda razzista e nazionalista, il governo italiano ha addirittura bloccato Schengen con la Spagna, forse la Meloni non sa che non è possibile uscire da Ceuta senza passare i controlli".

Ilaria Salis nei guai: "Paga, basta equivoci", dopo il conto pignorato... Una mano tesa a Ilaria Salis, ma con una stoccata incorporata. È quella che arriva dai legali dei due ex-collabor...

E ancora: "L'Unione Europea spende milioni di euro per fortificare questo lembo di terra africano, il 30 luglio i controlli sono stati misteriosamente allentati e 60 mila persone alla ricerca di una vita migliore sono entrate a Ceuta per chiedere accoglienza, 141 sono morte tragicamente e la stragrande maggioranza delle altre è stata espulsa. È una storia molto triste che mette a nudo l'infamia della geopolitica e lo spirito coloniale che ancora pervade l'Europa", "con quale diritto pretendiamo di limitare la libertà di movimento perfino nel continente africano", ha poi concluso.