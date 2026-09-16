Ilaria Salis umiliata al Parlamento europeo: "Allora la Sicilia non è italiana?"

Ilaria Salis travolta dalle critiche. Il suo discorso al Parlamento europeo ha infatti scatenato le reazioni degli spagnoli. "Ceuta non è Spagna, Ceuta non è Europa, geograficamente è Africa e storicamente è residuo del colonialismo europeo - è l'incipit del ragionamento dell'eurodeputata di Avs-The Left -. È da questa contraddizione che bisogna partire se vogliamo parlare della crisi migratoria di fine luglio che la destra ha immediatamente trasformato in propaganda razzista e nazionalista, il governo italiano ha addirittura bloccato Schengen con la Spagna, forse la Meloni non sa che non è possibile uscire da Ceuta senza passare i controlli".
Ilaria Salis nei guai: "Paga, basta equivoci", dopo il conto pignorato...Una mano tesa a Ilaria Salis, ma con una stoccata incorporata. È quella che arriva dai legali dei due ex-collabor...
E ancora: "L'Unione Europea spende milioni di euro per fortificare questo lembo di terra africano, il 30 luglio i controlli sono stati misteriosamente allentati e 60 mila persone alla ricerca di una vita migliore sono entrate a Ceuta per chiedere accoglienza, 141 sono morte tragicamente e la stragrande maggioranza delle altre è stata espulsa. È una storia molto triste che mette a nudo l'infamia della geopolitica e lo spirito coloniale che ancora pervade l'Europa", "con quale diritto pretendiamo di limitare la libertà di movimento perfino nel continente africano", ha poi concluso.
Inutile dire che sotto il suo intervento condiviso su X, in molti hanno commentato: "Ceuta appartiene alla Spagna da più tempo di quanto l'Italia esista come paese", tuona un utente che scrive proprio dalla Spagna. E ancora: "Invochiamo, in base a quella giurisprudenza, la restituzione della Sardegna alla Francia e della Sicilia alla Tunisia come conclusione del processo di decolonizzazione dell'Italia. Sembra strano?, immagina uno spaghetto che dice fesserie su Ceuta e Melilla", "Se Ceuta non è Spagna... Sicilia non è Italia, Sicilia non è Europa", "L'ignoranza è sfacciata, ma esibirla dalla tribuna del Parlamento Europeo è preoccupante. Confondere le placche tettoniche con la sovranità politica dimostra carenze formative allarmanti", "Signora Salis. In Spagna diciamo che vale più rimanere in silenzio e sembrare idiota, che aprire la bocca e confermarlo". Insomma, un vero e proprio massacro per l'europarlamentare.
Qualcuno doveva pur dirlo, in un dibattito parlamentare che sembrava svolgersi ancora in piena epoca coloniale:— Ilaria Salis (@SalisIlaria) September 15, 2026
Ceuta NON è Spagna
Ceuta NON è Europa pic.twitter.com/8l0VehRysc