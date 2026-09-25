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Sigfrido Ranucci

Ssec - Storage & Solar Expo Conference, un debutto pieno di energia

Conclusa la prima edizione della nuova manifestazione B2B organizzata da IEG in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare: due giornate di expo, convegni e networking hanno messo in relazione la filiera, le associazioni, istituzioni, analisti ed esperti sulle nuove esigenze energetiche del sistema produttivo. SSEC tornerà al Vicenza Expo Centre il 28 e 29 settembre 2027
venerdì 25 settembre 2026
Ssec - Storage & Solar Expo Conference, un debutto pieno di energia

3' di lettura

Con un debutto oltre le aspettative, si è conclusa oggi nel Quartiere Fieristico di Vicenza la prima edizione di SSEC – Storage & Solar Expo Conference, appuntamento B2B su fotovoltaico, accumulo e gestione dell'energia organizzato da IEG – Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare.

Un nuovo format compatto e altamente specializzato che a Vicenza ha trovato un terreno fertile e significativo per densità industriale oltre che per sviluppo e sensibilità al tema delle rinnovabili.

“La transizione energetica è ormai una componente strutturale delle strategie di investimento e di competitività delle imprese – dichiara Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG – Italian Exhibition Group –. SSEC è nata per intercettare questa evoluzione con un format fortemente B2B, capace di avvicinare domanda e offerta e creare occasioni concrete di relazione e business La risposta raccolta in queste due giornate conferma l’interesse del mercato per un appuntamento verticale su solar e storage, complementare al KEY – The Energy Transition Expo di Rimini, e collocato in uno dei sistemi produttivi più importanti del Paese. È su questa specializzazione e sulla qualità delle relazioni generate che vogliamo costruire lo sviluppo futuro di SSEC”.

Due giornate di expo, convegni e networking che hanno messo in relazione oltre 50 aziende della filiera, associazioni, istituzioni, analisti ed esperti. 70 speaker e 7 convegni - tutti sold out - hanno approfondito le nuove esigenze energetiche del sistema produttivo, tra questi il Tavolo “ENERGIA DI SISTEMA”, che ha riunito nel confronto Confindustria Brescia, Confindustria Vicenza e Confindustria Alto Adriatico. Ad arricchire il programma, 3 speech a cura di Confartigianato dedicati a temi quali “Autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili”, “Controllori centrali di impianto” e una “guida pratica alle norme CEI 0-21 e CEI 0-16”, e 10 focus startup durante i quali sono state presentate soluzioni innovative per la filiera.

SSEC si incastona nei numeri di un Veneto già protagonista della trasformazione energetica e che nel primo semestre 2026 si è classificata terza regione in Italia per nuova potenza fotovoltaica installata, con 306 MW, e seconda per numero di nuovi impianti; sul fronte storage è seconda per nuovi sistemi di accumulo associati al fotovoltaico, con 6.698 installazioni, e quarta per nuova capacità, con 97 MWh.

Al centro della manifestazione il nuovo ruolo di fotovoltaico e sistemi di accumulo nelle strategie energetiche delle imprese, con un confronto che dalla produzione di energia si è esteso alla capacità di accumularla, gestirla e utilizzarla. Un approccio che ha fatto dialogare offerta tecnologica, sistema produttivo, associazioni e professionisti sui temi dell’efficienza, dell’autoconsumo, dell’autonomia energetica, della flessibilità e dell’integrazione dello storage, fino alle prospettive dell’agrivoltaico. Dal confronto è emersa una trasformazione del rapporto tra energia e competitività industriale: per le imprese, investire in fotovoltaico e accumulo significa sempre più intervenire sulla gestione dei costi, sulla prevedibilità della spesa energetica e sull’efficienza dei processi. In questa direzione, SSEC ha proposto un modello orientato all’incontro diretto tra domanda e offerta, mettendo in relazione aziende utilizzatrici, produttori di tecnologie, progettisti, operatori e stakeholder della filiera. Centrale anche il tema della flessibilità, affrontata come una delle nuove frontiere del mercato energetico: la crescita della generazione rinnovabile rende infatti sempre più strategica la capacità di adattare produzione e consumi, valorizzando il ruolo dello storage e delle soluzioni per la gestione intelligente dell’energia. Un passaggio che rafforza ulteriormente il legame tra transizione energetica e competitività del sistema produttivo.


Dopo il successo del debutto, SSEC – Storage &amp; Solar Expo Conference guarda già al 2027 e dà appuntamento alla filiera del solar & storage al Vicenza Expo Centre il 28 e 29 settembre.

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