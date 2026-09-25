Lunga vita all’Italvolley, ma Fefè De Giorgi ha sbagliato

Torino doveva essere la tappa di avvicinamento alle Finals di Milano; è invece diventata il capolinea dell’Italia. La Finlandia vince 3-2 nei quarti degli Europei e lascia i campioni del mondo fuori dalla fase decisiva del torneo di casa. Il 13-15 del tie break fa male per come è arrivato: gli azzurri erano avanti 12-10, a tre punti dalla semifinale, e ne hanno conquistato soltanto uno dei sei successivi. C’è da dire che la partita non è stata persa lì.

Dopo il primo set vinto 25-21, l’Italia ha ceduto il secondo 26-28. Nel terzo è sparita fino al 3-10, prima di arrendersi 16-25. La reazione nel quarto, chiuso 25-20, ha rimesso in piedi il risultato, senza cancellare la sensazione di una squadra incapace di governare la prima vera difficoltà. La Finlandia ha giocato una grande partita, con Jokela a quota 28 punti, ma gli azzurri l’hanno aiutata troppo, tra errori, imprecisioni e scelte discutibili.

Le scelte, appunto. Quelle di Ferdinando De Giorgi meritano una riflessione. Giannelli è rimasto alla regia quando il gioco si è inceppato, Sbertoli è stato impiegato soltanto per brevi cambi. Nel tie break sono arrivati sei errori italiani al servizio: tra questi la battuta lunga di Sani, mandato dentro proprio per servire. Anche sul 12-10 è arrivato un servizio sbagliato, poi l’ace di Marttila con una pappa clamorosamente giudicata fuori e il muro su Bottolo hanno rovesciato il punteggio. I cambi al servizio non hanno dato la scossa. In tutta la gara gli errori in battuta sono stati 24, un’enormità. Torino restituisce un ricordo amaro.

Nel 2018, ai Mondiali, l’Italia uscì dalla Final Six dopo lo 0-3 con la Serbia e l’inutile 3-2 sulla Polonia. Certo, storie e gruppi diversi, ma lo stesso senso di occasione sfumata in casa. Il tracollo nei quarti di Nations League e questo Europeo rendono inevitabile una domanda: quale Italia si presenterà al Mondiale 2027 e a Los Angeles 2028? De Giorgi ha detto che le opportunità per vincere c’erano e che la squadra non ha saputo sfruttarle. È da lì, senza alibi, che bisogna ripartire.