Sinner e Federer, dove e quando nasce il grande gelo

La Laver Cup torna e, puntuale, torna anche il caso Sinner. Jannik non ci sarà neppure quest'anno, come del resto non c'è mai stato nelle precedenti edizioni. Una coincidenza che, nel tempo, ha alimentato una domanda precisa: dietro i continui”‘no” del numero uno del mondo c'è soltanto una questione di calendario oppure anche il rapporto con Roger Federer, uno dei fondatori del torneo? È da qui che nasce il tormentone sul presunto gelo tra i due. Ma bisogna fare attenzione a distinguere ciò che è stato raccontato da ciò che è realmente accaduto. Perché Sinner e Federer non hanno mai avuto uno scontro pubblico, non si sono mai scambiati accuse e, anzi, le parole di stima non sono mancate. Jannik ha raccontato di aver considerato lo svizzero un idolo da ragazzo e ha anche ricordato il dispiacere per non averlo mai potuto affrontare in una partita ufficiale, incontrandolo soltanto in allenamento ai tempi dell'Accademia Piatti.

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Da dove nasce allora l'idea che tra i due non ci sia particolare sintonia? Soprattutto da una serie di piccoli dettagli messi insieme negli anni. Sinner ha indicato più volte Djokovic e Nadal come riferimenti della propria carriera, mentre Federer ha manifestato pubblicamente una vicinanza molto maggiore ad Alcaraz, con il quale ha condiviso diverse occasioni anche lontano dai tornei, dal golf ad altri appuntamenti. C'è poi il dettaglio dei social: Federer segue Alcaraz su Instagram, mentre non segue Sinner. Presi singolarmente sono elementi che significano poco. Messi uno accanto all'altro, però, hanno contribuito a costruire la storia di un rapporto distante. Anche negli incontri avvenuti negli stessi tornei non sono emersi particolari momenti pubblici tra i due. Da qui l'impressione, soprattutto sui social, che Federer e Sinner si frequentino pochissimo. Poi c'è la Laver Cup, che rende tutto ancora più evidente. Sinner è stato invitato dagli organizzatori, ma ha sempre rinunciato. Tony Godsick, agente storico di Federer e figura centrale della competizione, ha spiegato in passato che il giocatore è stato cercato e che la porta è sempre rimasta aperta. La motivazione fornita da Sinner è invece legata alle sue priorità: calendario, recupero e preparazione dei tornei ufficiali.

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