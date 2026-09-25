Elena Pero, Bertolucci stravolto: "Un addio così rapido. Cosa mi ha detto l'ultima volta"

La notizia è arrivata come un tackle in scivolata da dietro. O, in questo caso, come una palla sul nastro che regala il punto all’avversario. Inaspettata, improvvisa e devastante. Il tennis italiano, infatti, perde una delle sue voci più riconoscibili. Elena Pero ci ha lasciati a soli 60 anni dopo una lunga malattia. E tra i più scioccati c’è il suo compagno di tante telecronache, l’ex-tennista Paolo Bertolucci, che ha voluto ricordare la sua storica partner di lavoro con un messaggio affidato a un video trasmesso da Sky Sport 24. Dolci le parole dell'ex tennista, che ha parlato della professionalità e della passione della giornalista.

Spiega Bertolucci, commosso: "È difficile trovare parole che sappiano rendere giustizia alla passione immensa e alla straordinaria professionalità di Elena Pero". Un ricordo accompagnato dalla consapevolezza di una lunga esperienza condivisa davanti ai microfoni. "Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi ottenuti dal tennis azzurro proprio negli ultimi anni", ha detto Bertolucci. Poi il ricordo più personale. "È impossibile accettare un addio così rapido, la porterò sempre nel cuore, ricordando quel sorriso d’assenso, quel cenno d’intesa scambiato dopo la finale di Wimbledon di quest’anno. La promessa silenziosa di continuare a sognare insieme, raccontando il tennis, lo sport che lei amava come nessun altro".

Bertolucci e Pero avevano formato negli anni una coppia consolidata nelle telecronache. L'ultima volta insieme era stata a Wimbledon, in occasione del successo di Jannik Sinner. "L’ultima volta che l’ho vista eravamo a Wimbledon. Sinner aveva appena vinto il secondo titolo, ed Elena stava mettendo in ordine la postazione e le cuffie. Lei doveva rimettere sempre tutto a posto… - sorride Paolo ricordandola -". In quell'occasione Pero gli aveva raccontato anche di un possibile futuro lontano dalle telecronache. "Mi raccontava che siccome suo marito Sergio sarebbe andato in pensione, anche lei stava facendo un pensiero a ritirarsi. 'Così possiamo fare i nostri giri'".

Bertolucci le aveva però risposto scherzando sulla possibilità di continuare insieme a raccontare il tennis e le imprese di Sinner. Dopo Wimbledon, l'appuntamento era stato fissato agli Us Open, ma Pero non era riuscita a partecipare. "Lei era già malata e non è potuta venire in telecronaca. Mi sentivo strano al commento senza di lei accanto, il nostro era un doppio collaudato, affiatato. Ho perso il conto di quante telecronache abbiamo fatto insieme… Senza di lei non sarà la stessa cosa".