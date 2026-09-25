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Mara Carfagna: "Amiche di Reggio, domenica usate il vostro voto anche per difendere i diritti delle donne"

venerdì 25 settembre 2026
Mara Carfagna: "Amiche di Reggio, domenica usate il vostro voto anche per difendere i diritti delle donne"

1' di lettura

"Care amiche di Reggio Calabria, domenica usate il vostro #voto anche per difendere i diritti delle #donne": Mara Carfagna lo ha scritto a corredo di un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Poi ha aggiunto: "Rispondete a chi, come Futuro Nazionale e il generale Vannacci, vorrebbe riportarvi indietro, tornando a parlare di patriarcato e negando persino l’esistenza del femminicidio. A chi vi vorrebbe sottomesse in casa e fuori, prigioniere del peggiore stereotipo maschilista, rispondete nelle urne. Il 27 e 28 settembre avete l’occasione per farlo. Andate a votare e sostenete Fabio Roscioli. Fate sentire la vostra voce a chi pensa di poter cancellare anni di battaglie, diritti e conquiste raggiunti".

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