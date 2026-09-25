Dritto e rovescio, derubato dal ladro e irriso da Pucciarelli di Repubblica: "Tu difendi la roba"

A Dritto e Rovescio, il programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, si discute sulla legittima difesa. Un tema diventato caldo in Italia dopo la vicenda del gioielliere Mario Roggero, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nella sua gioielleria e, soprattutto, dopo il caso di Baldissero d'Alba dove, nella notte tra il 20 e il 21 settembre, Roberto Mollo ha sparato e ucciso un ladro durante un tentativo di furto.

Quando, in collegamento dalle Langhe, un imprenditore afferma il diritto di difendersi in caso di furti nella propria proprietà, allora Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, si scalda: “Ma si difende lei o difende le cose? Lei difende la roba, non se stesso. E questo è il punto. Difendi la roba!”.

L’imprenditore, però, non ci sta e replica: “Amico mio, eh però sono io che ho guadagnato quella roba lì eh. Io che me la sono guadagnata, mi sono fatto un...”. Pucciarelli, però, insiste: “È difesa della tua roba! Non puoi uccidere uno!”. Entra in scena, allora, anche Silvia Sardone che fa ironia: “Ma cosa stai dicendo, secondo te puoi chiedere al ladro ‘scusi, eh? Lei che sta entrando ha intenzione di aggredire la mia persona o vuole solo rubare i miei gioielli?’. E se ti dice ‘no, guardi, sono i gioielli’. Ah, allora scusi, si accomodi pure. Aspetti, anzi, guardi, ho qua questa collana. Aspetta che te la vado a dare. Dai, ma su, ma renditi conto della situazione. Andiamo...”.

Prende la parola, allora, di nuovo l’imprenditore piemontese che, facendosi più serio, spiega: “Nessuno di noi, al mattino, si sveglia per fare del male a qualcun altro. Noi, imprenditori, tutte le mattine scendiamo per fare il meglio. Io sono 40 anni che faccio l'imprenditore e ho sempre aperto il negozio pensando di fare del bene alle persone. Quindi, quando chiudo la mia azienda e ho finito, vorrei che la mia azienda fosse inviolata, perché io ho tutto il diritto di proteggere il frutto dei miei sacrifici, che poi devo lasciare ai miei figli e ai miei nipoti. Nessuno ha il diritto di venirsi a appropriare delle mie cose. E soprattutto non possono capire il mio stato d'animo. Io non ho più niente”.