L'Aria Che Tira, Licia Ronzulli sbugiarda Ascani: "Non glielo permetto, ora divento offensiva io"

Volano stracci a L'Aria Che Tira. A non mandarle a dire sono Anna Ascani e Licia Ronzulli. A iniziare la deputata del Partito democratico che dice "noi abbiamo fatto le proposte al presidente del Consiglio, attendiamo bontà sua che ci faccia sapere cosa fare. Abbiamo da spendere 14 miliardi che l'Europa ha destinato per questa crisi energetica. Abbiamo lasciato in eredità 200 miliardi di PNRR". Immediata la reazione della senatrice di Forza Italia: "Raccontata così sembra che avevamo un tesoretto di 200 miliardi da spendere".
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Ma Ascani prosegue: "La differenza tra quando governa la destra e quando governa la sinistra? Quando governiamo noi l'idea è quella di aiutare la fascia di reddito medio-bassa". Anche qui Ronzulli tiene a fare una precisazione: "Lo abbiamo fatto eh". "Per il bollo auto hanno usato, come sempre, tagli a sanità e a scuola". Parole quelle di Ascani che scatenano Ronzulli: "Tagli a sanità e scuola? Non glielo permetto. Non mi dica cosa mi devo leggere se no poi divento offensiva io".
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Poi Ascani incalza l'interlocutrice in studio da David Parenzo: "Mi dica lei, se ce la fa, dove ha letto questo?". "Nel decreto", prosegue la dem con la Ronzulli che punta il dito: "Troppo facile così, mi dica dove? È una ragazza troppo intelligente per sembrare ignorante davanti ai telespettatori...".