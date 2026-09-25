L'Aria Che Tira, Licia Ronzulli sbugiarda Ascani: "Non glielo permetto, ora divento offensiva io"

Volano stracci a L'Aria Che Tira. A non mandarle a dire sono Anna Ascani e Licia Ronzulli. A iniziare la deputata del Partito democratico che dice "noi abbiamo fatto le proposte al presidente del Consiglio, attendiamo bontà sua che ci faccia sapere cosa fare. Abbiamo da spendere 14 miliardi che l'Europa ha destinato per questa crisi energetica. Abbiamo lasciato in eredità 200 miliardi di PNRR". Immediata la reazione della senatrice di Forza Italia: "Raccontata così sembra che avevamo un tesoretto di 200 miliardi da spendere".