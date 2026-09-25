Ravetto e lo scontro con la Carfagna su Vannacci

"Le lezioni di Mara Carfagna sulle donne e su Futuro Nazionale sono fuori luogo. Le donne sanno benissimo a chi devono guardare per ripristinare i propri diritti. Solo con la remigrazione e il rispetto delle regole potranno camminare tranquille e serene per strada, senza la paura di essere molestate o accerchiate la notte di Capodanno con la pratica del taharrush gamea. Per questo sanno che chi le difende davvero è il generale Vannacci, non la propaganda". Così la deputata di Futuro Nazionale con Vannacci Laura Ravetto.