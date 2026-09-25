Roberto Vannacci, frenata social per il leader di Futuro Nazionale: i numeri

"Una consistente frenata". Arcadia Mood definisce così il calo social registrato da Roberto Vannacci. "Se osserviamo nel lungo periodo le performance dei suoi due principali presìdi social emerge una consistente frenata del coinvolgimento e della crescita", si legge. In particolare, la minor resa è iniziata tra giugno e luglio ed è poi continuata ad agosto e a settembre. Insomma, i follower crescono con minor velocità, i like ai post si sono dimezzati e, di conseguenza, il coinvolgimento è tornato sui livelli della scorsa primavera.

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Più nel dettaglio, la pagina Facebook, che conta poco meno di 400 mila follower, dopo il massiccio incremento ottenuto tra maggio e giugno, con oltre 100 mila nuovi iscritti, registra invece da luglio una crescita più contenuta. Addirittura, per la prima volta dallo scorso febbraio, i nuovi follower acquisiti mensilmente sono scesi sotto la soglia dei 20 mila. Stesso discorso anche per il tasso di coinvolgimento della pagina che ha registrato due importanti picchi, superiori al 10%: il primo agli inizi di aprile e il secondo a luglio, mentre da agosto a tutto settembre l’engagement si è stabilizzato al 3,5%.

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