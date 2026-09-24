Sondaggio Youtrend, batosta per il Pd: clamoroso, quanto perde in 7 giorni

Nuovo sondaggio, altra mazzata per la sinistra. Giorgia Meloni continua a guidare la classifica dei partiti più apprezzati dagli elettori italiani. Elly Schlein, invece, scende sempre più nel baratro. Questo è in sintesi quanto rilevato nell'ultimo sondaggio realizzato da Youtrend per Sky Tg24. Come detto, al primo posto c'è sempre Fratelli d'Italia, che è stabile al 26,5%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in crescita dello 0,2%. Antonio Tajani si piazza così 7,3%. Infine La Lega di Matteo Salvini che fa il botto. Il Carroccio conquista lo 0,7% e si attesta così al 5,1%.

Male, anzi malissimo il campo largo. Il Pd perde addirittura l'1,1% e sprofonda così al 21,1%. Bene invece il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte guadagna lo 0,6% e si attesta così al 13,2%. Alleanza Verdi e Sinistra ottiene lo 0,1% e in questo modo sale al 5,9%.