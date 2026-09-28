PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME

Da oggi e fino al 30 settembre si accendono i riflettori sulla XXIII edizione del Premio Cinema Giovane e delle Opere Prime, ideato e diretto dal critico cinematografico Catello Masullo, un uomo che conosce profondamente il cinema. Non è facile di questi tempi impegnarsi in questo lavoro, ma Catello non ha mai mollato, continuando a credere nei film, nei registi e nei protagonisti. Ed ora è nuovamente alla prova con il suo festival, amato e considerato anche nel mondo dello star system. Organizzato dall'Associazione Culturale Cinecircolo Romano, è pronto a mettere in gara le scelte fatte. Partendo dal concorso che vede tre film selezionati: “La vita da grandi”, di Greta Scarano, “Paternal Leave”, di Alissa Jung, e “La casa degli sguardi”, di Luca Zingaretti. Gli altri film selezionati sono: “Emilio Lussu - Il processo”, di Gianluca Medas, “Gioia mia”, di Margherita Spampinato, “Nero”, di Giovanni Esposito,”L’arca” di Giorgio Caporali, “L’infinito” di Umberto Cantarello, “Breve storia d'amore”, di Ludovica Rampoldi, e “Anna”, di Monica Guerritore.