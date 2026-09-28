Francesco Acquaroli umilia il Pd: "Pensavo fosse uno scherzo della mia segretaria"

Incredibile ma vero: il Partito democratico apre al confronto. A raccontare quanto andato in scena nei giorni scorsi è Francesco Acquaroli. Il governatore delle Marche, nonché esponente di Fratelli d'Italia, ha ricevuto l'invito alla Festa dell'Unità del Pd Pesaro, e in particolare alla tavola rotonda. "Pensavo fosse uno scherzo della mia segreteria per il compleanno", ha ammesso per poi aggiungere: "L'invito coincideva con il mio compleanno, quindi pensavo il mio staff scherzasse - ha raccontato il presidente -. Quando mi hanno detto che era vero mi ha fatto veramente tanto piacere e ho chiesto di intervenire sabato. L'ho apprezzato perché nel mio percorso politico ho sempre apprezzato i dibattiti delle 'feste di parte' che vedevano ospiti gli avversari politici, come quando da ragazzo mi liberai da tantissimi impegni per ascoltare Bertinotti ad Atreju".