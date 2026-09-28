Fuori dal Coro, la tunisina Samia e l'aggressione choc all'inviata di Giordano

Samia colpisce ancora. Ricordate l'occupante abusiva che si era impadronita della casa di Ivano Michetti dei Cugini di Campagna? Bene, la tunisina ha occupato un altro appartamento nello stesso palazzo, questa volta del Demanio. A raccontare ancora la vicenda è Fuori dal Coro, in onda su Rete 4. Qui l'inviata di Mario Giordano la intercetta per chiederle spiegazioni, ma la reazione non è di quelle sperate. Samia infatti aggredisce la troupe all'interno di un bar. Come dimostrano le immagini mandate in onda nella puntata di domenica 27 settembre, Samia tira qualcosa addosso alla giornalista che promette: "Io ti denuncio... Siamo andati al Demanio e tu hai una denuncia della Procura, nessun contratto".

Fuori dal coro, troupe aggredita a Foggia: il video virale Scene di degrado quotidiano a Foggia, con tanto di aggressione alla troupe di Fuori dal coro davanti alle telecamere acc...

"Vaff***" si sente urlare dall'altra parte ma l'inviata non demorde: "È illegale, sei in Italia e devi rispettare le leggi. Samia, rischi da un anno a sette anni di carcere". "Che ca*** te ne frega a te?!" rincara la dose la tunisina. E via che lancia ancora i portafazzoletti arrivando a colpire un motorino parcheggiato. Atteggiamento che costringe la troupe a chiamare le forze dell'ordine.

Mario Giordano: "Mai stare zitti, bisogna denunciare e arrabbiarsi" Domenica 27 settembre, a partire dalle 21,25 su Rete 4, Mario Giordano riapre per la nona stagione, il suo studio e la t...