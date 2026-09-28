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Fuori dal coro, la trans Candy: abusiva a luci rosse

di Roberto Tortoralunedì 28 settembre 2026
Fuori dal coro, la trans Candy: abusiva a luci rosse

2' di lettura

Ci sono abusivi e abusivi, ormai in Italia la creatività degli occupanti che non pagano l’affitto non conosce limiti. A Milano la storia incredibile è quella della thailandese Candy, l'occupante abusiva che ha trasformato l'appartamento di Raffaele (pensionato) in una casa d'incontri e da 1 anno non paga più l'affitto. Il debito ammonta ora a ben 20.000 euro. Una storia raccontata da Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano la domenica sera su Rete4.

L’inviato del programma, Andrea Catino, organizza l’appuntamento con la transgender e subito va a bussare alla porta dove vive questa donna, lei gli apre e subito gli offre il tariffario dei “servizi” disponibili che vanno dalla mezz’ora all’ora intera e, poi, a salire. Ad un certo punto, però, il giornalista si palesa e dice: “Siamo di Fuori dal Coro, perché lei ha uno sfratto dal 9 luglio, il proprietario qui è disperato e non solo non pagate l’affitto, ma fate anche gli incontri qui”.

La donna allora chiude subito la porta in faccia a lui e al proprietario dell’appartamento. Sui social si fa chiamare “Candy” e si propone come personal trainer, ma poi è ben altro l’allenamento che pratica nella casa occupata abusivamente e presa in affitto un anno fa con il suo compagno, l’italiano Alessio Genovese.

Quasi da subito, però, ha smesso di pagare, lo ammette lo stesso Raffaele: “Non paga l’affitto da oltre un anno e ora mi debbono ventimila euro. E, a parte la morosità, ora è scaduto anche il contratto e avrebbero già dovuto andar via. La casa è mia e me la devono restituire. Il mio diritto di proprietario deve essere tutelato”. Come fa il signor Raffaele ad essere tutelato se non riesce da solo ad ottenere quanto gli spetterebbe? La domanda viene rilanciata fortemente da Fuori dal Coro, si attendono ora risposte concrete.

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