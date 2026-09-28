Fuori dal Coro, "vuole rubare il posto a Mario Giordano". Clamoroso: chi spunta in studio

Novità nello studio di Rete 4: arriva Marcone , "il robot scatenato nello studio di Fuori dal Coro che vuole rubare il posto... a Mario Giordano ". Eccolo infatti mentre si muove con disinvoltura, balla e stupisce i presenti. "Mi fa paura, mi vuole prendere il posto", commenta il conduttore. In realtà il problema è ben più ampio. A introdurre uno dei temi più discussi in epoca moderna è proprio Giordano: "L'intelligenza artificiale può sterminare l'umanità. Non l'ho detto io, l'ha detto uno dei papà dell'intelligenza artificiale, un ricercatore importante che si è dimesso da questa società proprio perché si è spaventato di quello che succede".

E ancora: "Si chiama Jacob Cox. Chi sta lavorando all'intelligenza artificiale, crede fermamente che l'intelligenza artificiale potrebbe distruggersi entro la fine del decennio". Insomma, "in pubblico sono tutti rassicuranti, ma in privato hanno tutti la stessa paura. Qualcuno dice 'lo fanno in via strumentale perché vogliono delle regole nuove', per le loro strategie, io non lo so che strategie hanno, ma so che l'intelligenza artificiale fa paura".