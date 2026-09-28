Damiano David e Dove Cameron insultati per strada: "Marremmaccia maiala, ora li schiaccio"

Le nozze di Damiano David e Dove Cameron hanno scatenato l'ira di un automobilista. Come si vede in un video diventato virale sui social, i novelli sposi sono stati protagonisti di un siparietto stradale. Tutta colpa del filmato girato a bordo dell'auto d'epoca. Il cantante, infatti, era alla guida della Lancia Flavia usata per le nozze. Davanti a lui un furgoncino con i fotografi. Il video mostra il cantante alla guida della cabriolet color crema utilizzata dalla coppia.

Davanti, come detto, i fotografi lo riprendono in movimento dal furgoncino che apre la strada. Non è chiaro se il video sia stato girato durante il tragitto verso il municipio o nel corso di uno shooting organizzato per le nozze.

Eppure il procedere a rilento creando un po' di coda, ha scatenato un automobilista che commenta: "Dai, c'ho da andare a fare un altro viaggio, tra un'ora è bello e buio e questi stanno a fare riprese cinematografiche. Maremmaccia, maiala, mettete da parte, lo vedete stanno a fare una fila e questi qui belli, beati, io capisco la Toscana è bella, la nostra zona è bella, ma maremma, maiala, levati, madonna santa, ora scalo una marcia e li schiaccio a questi eh". A commentare sotto il filmato, anche l'azienda che si è occupata delle riprese: "Grazie per la pazienza che hai avuto, c'hanno fermato anche i carabinieri per la strada".