Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Damiano David e Dove Cameron insultati per strada: "Marremmaccia maiala, ora li schiaccio"

lunedì 28 settembre 2026
Damiano David e Dove Cameron insultati per strada: "Marremmaccia maiala, ora li schiaccio"

2' di lettura

Le nozze di Damiano David e Dove Cameron hanno scatenato l'ira di un automobilista. Come si vede in un video diventato virale sui social, i novelli sposi sono stati protagonisti di un siparietto stradale. Tutta colpa del filmato girato a bordo dell'auto d'epoca. Il cantante, infatti, era alla guida della Lancia Flavia usata per le nozze. Davanti a lui un furgoncino con i fotografi. Il video mostra il cantante alla guida della cabriolet color crema utilizzata dalla coppia.

Davanti, come detto, i fotografi lo riprendono in movimento dal furgoncino che apre la strada. Non è chiaro se il video sia stato girato durante il tragitto verso il municipio o nel corso di uno shooting organizzato per le nozze.

Eppure il procedere a rilento creando un po' di coda, ha scatenato un automobilista che commenta: "Dai, c'ho da andare a fare un altro viaggio, tra un'ora è bello e buio e questi stanno a fare riprese cinematografiche. Maremmaccia, maiala, mettete da parte, lo vedete stanno a fare una fila e questi qui belli, beati, io capisco la Toscana è bella, la nostra zona è bella, ma maremma, maiala, levati, madonna santa, ora scalo una marcia e li schiaccio a questi eh". A commentare sotto il filmato, anche l'azienda che si è occupata delle riprese: "Grazie per la pazienza che hai avuto, c'hanno fermato anche i carabinieri per la strada".

tag
damiano david
dove cameron

Nozze Damiano David e Dove Cameron sposi a Montalcino: le immagini dopo il matrimonio

Il cantante Damiano David, una furia dopo Roma-Bologna: cos'è successo

Tam tam Maneskin verso la reunion: Damiano e Victoria, questione di soldi?

ti potrebbero interessare

Fuori dal coro, Mario Giordano accusa: "Perché questa fretta di liquidare l'attentato di El Koudri?"

Fuori dal coro, Mario Giordano accusa: "Perché questa fretta di liquidare l'attentato di El Koudri?"

Fuori dal coro, la trans Candy: abusiva a luci rosse

Fuori dal coro, la trans Candy: abusiva a luci rosse

Roberto Tortora
Fuori dal Coro, "vuole rubare il posto a Mario Giordano". Clamoroso: chi spunta in studio

Fuori dal Coro, "vuole rubare il posto a Mario Giordano". Clamoroso: chi spunta in studio

Fuori dal Coro, la tunisina Samia e l'aggressione choc all'inviata di Giordano

Fuori dal Coro, la tunisina Samia e l'aggressione choc all'inviata di Giordano