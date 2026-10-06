Acea sbarca in Calabria: acquisito l’80% di Kratos

Acea Acqua amplia la propria presenza nel settore idrico italiano perfezionando l'acquisizione dell'80% di Kratos S.c.a r.l., società concessionaria del servizio di collettamento e depurazione dell'area omogenea Cosenza-Rende nell'ambito della concessione affidata dal Consorzio Valle Crati. Geko S.p.A. manterrà una partecipazione del 20% nella società. L'operazione segna l'ingresso del Gruppo Acea in Calabria e interessa un territorio composto da 25 comuni, con circa 200 mila abitanti residenti, circa 300 mila abitanti equivalenti e oltre 119 chilometri di reti fognarie e di collettamento. «L’ingresso di Acea in Calabria rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del Gruppo nel settore del servizio idrico – dichiara Enrico Pezzoli, amministratore delegato di Acea Acqua -. Con l’acquisizione di Kratos, portiamo in Calabria le nostre competenze, il nostro know-how e un modello industriale orientato all’efficienza, alla qualità del servizio e alla sostenibilità. Il nostro obiettivo è contribuire concretamente allo sviluppo del territorio, mettendo a disposizione investimenti, tecnologie e capacità gestionale per rafforzare le infrastrutture idriche e migliorare il servizio a beneficio delle comunità e dei cittadini”. Acea Acqua contribuirà all’attuazione del programma di investimenti previsto dalla concessione e alla valorizzazione delle infrastrutture di collettamento e depurazione dell'area.

L'iniziativa conferma la strategia del Gruppo volta a sostenere il consolidamento del settore idrico nazionale e a promuovere modelli gestionali in grado di generare valore per i territori serviti. Acea è già presente nel settore idrico in otto regioni italiane: Lazio, Umbria, Toscana, Molise, Campania, Valle d’Aosta, Liguria e Sicilia, con circa 11 milioni di persone servite. La presenza territoriale di Acea nel comparto idrico comprende attualmente: Lazio – Roma e provincia attraverso Acea Ato 2 e Frosinone e provincia attraverso Acea Ato 5; Umbria – attraverso società quali Umbra Acque, Umbriadue Servizi Idrici e SII Terni; Toscana – con partecipazioni in diversi gestori, tra cui Acque, Nuove Acque, Publiacqua, GEAL e Acquedotto del Fiora; Campania – attraverso Gori e Gesesa, oltre alla recente aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato nell’area sannita con Sannio Acque; Molise – attraverso Acea Molise; Liguria – attraverso Rivieracqua; Sicilia – attraverso Aretusacque; Valle d’Aosta – attraverso ISECO; Calabria – dal 1° ottobre 2026, attraverso l’80% di Kratos, con Geko S.p.A.