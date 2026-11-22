Campione olimpico, maestro, allenatore e commissario tecnico. Una carriera straordinaria, costruita con competenza, sacrificio e passione. I numeri raccontano i suoi successi, ma non riescono a raccontare fino in fondo il valore di un uomo che ha portato l’Italia sul tetto del mondo.

Ci sono uomini che attraversano lo sport lasciando un segno. E poi ci sono uomini che contribuiscono a scriverne la storia. Stefano Cerioni appartiene senza dubbio a questa seconda categoria.

Parliamo di un grande italiano, di un uomo che ha dedicato la propria vita alla scherma, prima da straordinario atleta e campione, poi da tecnico di altissimo livello, capace di trasformare il talento in vittorie, le individualità in squadre e le ambizioni in risultati che hanno portato il nome dell’Italia ai vertici della scherma internazionale.

La sua storia sportiva comincia da campione. E non da un campione qualunque.

Da atleta, Stefano Cerioni ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche: il titolo a squadre a Los Angeles 1984 e quello individuale a Seul 1988. A Los Angeles aveva conquistato anche il bronzo individuale. A questi risultati si aggiungono il titolo mondiale a squadre di Atene 1994, l’argento mondiale di Essen 1993, il bronzo mondiale di Città del Capo 1997 e l’oro individuale ai Giochi del Mediterraneo di Bari 1997.

Un palmarès che racconta già da solo la caratura di un atleta che ha conosciuto personalmente il significato più alto della competizione: rappresentare il proprio Paese e portare il tricolore sul gradino più alto del podio.

Ma Cerioni non si è fermato ai successi personali. Ha scelto di mettere la propria esperienza, la propria conoscenza della pedana e la propria mentalità vincente al servizio degli altri.

Ed è qui che la sua figura è diventata ancora più importante.

Nel 2004 arriva la chiamata alla guida del fioretto maschile italiano. Nel 2008 assume anche la responsabilità del settore femminile. Comincia così una stagione straordinaria, nella quale Cerioni dimostra di possedere qualcosa che va ben oltre la preparazione tecnica: la capacità di costruire campioni, creare un gruppo, trasmettere mentalità vincente e ottenere il massimo dagli atleti che gli vengono affidati.

Sotto la sua guida, il fioretto italiano vive una stagione di grandissimi successi, culminata con le Olimpiadi di Londra 2012, dove gli azzurri conquistano risultati prestigiosi e medaglie olimpiche.

Terminata l’esperienza italiana, Cerioni viene chiamato a guidare il fioretto della nazionale russa, dove porta il proprio metodo, la propria competenza e la propria esperienza internazionale, confermando di essere uno dei tecnici più apprezzati e preparati del panorama schermistico mondiale.

Ma il richiamo dell’Italia rimane forte.

Nel settembre 2021 torna alla guida del fioretto azzurro maschile e femminile. È un ritorno che si rivelerà straordinariamente importante per tutta la scherma italiana.

Se qualcuno avesse bisogno di una risposta concreta per comprendere il valore del lavoro svolto da Stefano Cerioni, basterebbe guardare i numeri.

Dal suo ritorno alla guida del fioretto italiano nel 2021 fino al febbraio 2025, il bilancio è impressionante:

64 medaglie d’oro.

42 medaglie d’argento.

46 medaglie di bronzo.

Per un totale di ben 152 medaglie conquistate tra Coppe del Mondo, Campionati Europei, Mondiali e Olimpiadi.

Centocinquantadue podi. Sessantaquattro medaglie d’oro.

Non sono numeri qualsiasi. Sono il risultato di un lavoro quotidiano, di preparazione, competenza, programmazione, sacrificio e capacità di guidare atleti di altissimo livello.

Sono risultati costruiti insieme alle atlete, agli atleti, ai maestri e a tutto lo staff tecnico. Perché un grande commissario tecnico non è soltanto colui che impartisce indicazioni a bordo pedana: è colui che sa creare un’identità, tenere unito un gruppo e trasmettere quella convinzione che permette di affrontare qualsiasi avversario senza paura.

E Cerioni questo ha saputo farlo.

La sua gestione ha riportato il fioretto italiano ai vertici della scherma mondiale, raccogliendo soddisfazioni nelle competizioni più prestigiose, fino ai successi olimpici e ai trionfi internazionali.

Ed è proprio davanti a questi numeri che diventa inevitabile porsi una domanda.

Come si può decidere di non proseguire il rapporto con un tecnico che ha prodotto risultati di questa portata?

Nel febbraio 2025, dopo la conclusione del mandato del Consiglio federale, la Federazione Italiana Scherma ha deciso di non confermare Stefano Cerioni alla guida del fioretto maschile e femminile, affidando l’incarico a Simone Vanni.

Una scelta che ha suscitato sorpresa e amarezza in molti appassionati e nell’ambiente schermistico.

La Federazione ha parlato di rinnovamento e di nuove energie per il movimento. Una motivazione che appartiene alle valutazioni e alle prerogative federali, ma che non cancella una realtà oggettiva: l’Italia perdeva un tecnico che aveva appena concluso un ciclo di risultati eccezionali.

Lo stesso Cerioni, nel commentare la decisione, non aveva nascosto la propria amarezza, definendola ingiusta, sbagliata e illogica.

Aveva anche pronunciato parole che meritano di essere ricordate: lasciava il fioretto molto meglio di come lo aveva trovato.

Una dichiarazione che, alla luce dei risultati ottenuti, assume un significato particolare.

Non è necessario conoscere tutte le dinamiche interne a una federazione per riconoscere il valore di una persona e il lavoro che ha saputo realizzare. E soprattutto non si può permettere che le decisioni organizzative facciano dimenticare ciò che è stato costruito sul campo.

C’è però un aspetto che merita di essere sottolineato ancora più dei risultati.

Stefano Cerioni non è soltanto un professionista di straordinario livello. È anche un uomo che rappresenta valori importanti: serietà, correttezza, dedizione, carattere, senso del dovere e amore per il proprio lavoro.

In uno sport dove spesso si parla soltanto di medaglie, classifiche e risultati, bisogna ricordare che dietro ogni successo ci sono persone, sacrifici, rapporti umani e anni di impegno.

Un allenatore lascia il segno non soltanto per i trofei che conquista, ma anche per ciò che riesce a trasmettere alle persone che accompagna.

Cerioni ha vissuto la scherma da protagonista per oltre quarant’anni. Prima indossando la divisa da atleta e portando l’Italia sul podio olimpico, poi mettendo la propria esperienza al servizio di generazioni di schermidori.

Ha rappresentato l’Italia da campione, l’ha guidata da commissario tecnico e ha contribuito a mantenerla ai vertici di uno sport nel quale il nostro Paese ha una tradizione immensa.

Questo merita rispetto. Merita riconoscenza. Merita memoria.

Le federazioni possono cambiare, gli incarichi possono terminare, le strategie possono essere diverse. È nella natura delle istituzioni sportive.

Ma c’è una cosa che non dovrebbe mai cambiare: il riconoscimento del merito.

E il merito di Stefano Cerioni è scritto nei risultati, nelle medaglie, nelle vittorie, nelle carriere degli atleti che ha contribuito a far crescere e nella storia della scherma italiana.

Per questo la sua mancata conferma rappresenta, a mio giudizio, una perdita importante per il nostro movimento sportivo.

Non perché non possano esserci altri tecnici capaci, ma perché figure come Cerioni, con quel bagaglio di esperienza, competenza, autorevolezza e successi internazionali, non si incontrano tutti i giorni.

L’Italia dovrebbe essere orgogliosa di uomini così.

Uomini che hanno dimostrato il proprio valore non a parole, ma con il lavoro. Uomini che hanno portato il tricolore sul tetto del mondo. Uomini che hanno saputo vincere prima con la propria arma e poi facendo vincere gli altri.

Stefano Cerioni è uno di questi.

E forse il riconoscimento più bello che gli si possa tributare oggi non è soltanto ricordare le sue 152 medaglie, i suoi titoli olimpici e i suoi straordinari successi.

È dirgli GRAZIE.

Grazie per aver rappresentato l’Italia con orgoglio. Grazie per aver formato campioni. Grazie per aver dimostrato che la professionalità, la competenza e la passione possono ancora fare la differenza.

Perché i commissari tecnici possono essere sostituiti, gli incarichi possono essere assegnati ad altri, ma il valore di un uomo e la storia che ha costruito non possono essere cancellati da una decisione federale.

Stefano Cerioni è stato, è e rimarrà un grande protagonista della scherma italiana. Un grande professionista, un grande Uomo e un Italiano con la I maiuscola.