Una straordinaria partecipazione di pubblico e un clima di grande entusiasmo hanno caratterizzato la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Daniele Sinibaldi a Sindaco di Rieti per le elezioni amministrative del 2027, svoltasi presso Palazzo Sanizi a Rieti. All’iniziativa hanno preso parte i rappresentanti delle forze politiche e civiche del centrodestra, insieme a cittadini e sostenitori, testimoniando la partecipazione e il coinvolgimento che caratterizzano l’avvio di questo nuovo percorso politico e amministrativo. Una proposta che vede protagonista una coalizione di centrodestra forte e unita e una componente civica ampia e articolata, pronta a presentarsi alla competizione elettorale con la presentazione avvenuta nel pomeriggio di sabato 21 novembre, con le prime otto liste.

All’incontro hanno portato il saluto il Consigliere regionale del Lazio, Michele Nicolai e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Matteo Carrozzini. I relatori - il Coordinatore provinciale “Noi Moderati” Stefano Eluteri, la coordinatrice regionale del Movimento Civico “Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” Luisa Ciambella, il Coordinatore provinciale Lega e Vicecoordinatore Regionale Lega Mariano Calisse, il Coordinatore Regionale Lega Davide Bordoni, il Commissario Provinciale Forza Italia, On. Raffaele Nevi, e il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, On. Paolo Trancassini - hanno sottolineato il grande e convinto sostegno alla candidatura di Daniele Sinibaldi, esprimendo forte apprezzamento per gli straordinari risultati conseguiti dal centrodestra alla guida della Città di Rieti.

A chiudere l’evento, il Sindaco e candidato del centrodestra, Daniele Sinibaldi che, ringraziando i presenti, ha delineato le prospettive del nuovo progetto politico e amministrativo, soffermandosi sugli obiettivi, sulle priorità programmatiche e sulle progettualità per il futuro della città. Un’azione condivisa, fondata sul confronto tra le forze politiche e civiche, sulla volontà di proseguire il dialogo con il territorio e sulla definizione di un progetto condiviso, fondato sull’ascolto costante con il territorio, per definire priorità e obiettivi strategici per il futuro di Rieti.

“Rieti, Avanti insieme!” diventa così il filo conduttore di un percorso che si apre con la presentazione della candidatura e che proseguirà attraverso il confronto, la partecipazione e il coinvolgimento delle diverse realtà del territorio. “In questi anni di amministrazione abbiamo avviato una profonda fase di trasformazione della Città – ha evidenziato Sinibaldi - con coraggio e con una visione chiara di futuro. Abbiamo messo in moto un cambiamento che era atteso da troppo tempo. La mia candidatura è la continuità di un impegno al fine di portare avanti un lavoro che non può e non deve fermarsi. La mia scelta nasce dalla responsabilità di portare avanti e completare la strada che abbiamo iniziato insieme ai cittadini, per consegnare a Rieti una città più moderna e più attrattiva. La nostra ambizione – ha continuato Sinibaldi - è continuare a costruire il futuro di Rieti, mettendo al centro la città, i cittadini e le opportunità di crescita. Vogliamo aprire una nuova fase di confronto e partecipazione, nella quale tutte le forze politiche e civiche che condividono questa prospettiva, possano contribuire con idee, proposte ed energie. Il percorso che avviamo oggi è un progetto collettivo che guarda ai prossimi anni, con obiettivi chiari, concretezza amministrativa e attenzione alle esigenze del territorio e vogliamo farlo insieme, per una Rieti che sappia valorizzare le proprie potenzialità e guardare al futuro con fiducia. Per questo il nostro messaggio è semplice: ‘Rieti, Avanti insieme!’ ”.