La storia della radio italiana raccontata attraverso le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Venerdì 20 novembre scorso si è “acceso” così il Columbus Centre di Toronto ospiterà “Radioconcerto Show”, lo spettacolo musicale e narrativo ideato da Marco Marchese Borrelli, in arte Marcondiro, con la partecipazione straordinaria della cantautrice e attrice Alma Manera.

L’evento, realizzato con il contributo della Società Dante Alighieri, si inserisce nelle celebrazioni internazionali dedicate a Guglielmo Marconi, a 130 anni dal suo primo brevetto del 1896 e a 125 anni dalla prima comunicazione wireless transatlantica del 1901.

Dagli anni Venti agli anni novanta, “Radioconcerto Show” attraversa settant’anni di storia italiana attraverso le melodie, le voci e le trasformazioni culturali che hanno segnato il Novecento.

Un percorso che intreccia musica dal vivo, narrazione, testimonianze storiche e suggestioni sonore, restituendo alla radio il ruolo di protagonista nell’evoluzione della società e della comunicazione.

«La radio è stata il primo vero social network della storia» è il concetto alla base dello spettacolo, che racconta come questo straordinario mezzo di comunicazione abbia abbattuto distanze geografiche e culturali, portando nelle case degli italiani musica, informazione, teatro e poesia.

Per Marcondiro, cantautore, autore, produttore artistico e media artist, fondatore della startup innovativa Primigen, il progetto rappresenta un ulteriore sviluppo della sua ricerca artistica, da sempre orientata all’incontro tra musica, tecnologia e innovazione culturale.

Ad affiancarlo sul palco c’era Alma Manera, interprete da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio musicale italiano attraverso concerti, spettacoli e produzioni artistiche.

La serata è stata arricchita da un contributo e una videointervista al principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote dell’inventore della radio, e da un saluto di Alessandra Ferraro, direttrice di Rai Isoradio.

La tappa canadese ha assunto un particolare significato anche per il legame tra la comunità italiana di Toronto e il patrimonio culturale nazionale. Attraverso la musica e la memoria della radio, lo spettacolo diventa un’occasione per riscoprire una parte dell’identità italiana e trasmetterla alle nuove generazioni, anche oltre i confini nazionali.

“Radioconcerto Show” è una produzione Parodoi Production, con il contributo della Società Dante Alighieri e il coinvolgimento della sua realtà torontina.