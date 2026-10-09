Italia-Kazakhstan: il Gruppo di lavoro discute l’indirizzo per la cooperazione economica, industriale e commerciale

Nell’ambito di una visita di lavoro in Italia, il ministro del Commercio e dell’Integrazione del Kazakhstan, Arman Shakkaliyev, ha tenuto la decima riunione del Gruppo di lavoro bilaterale sulla cooperazione industriale ed economica e commerciale, oltre a una serie di riunioni con i dirigenti di aziende e associazioni commerciali italiane. La parte italiana è stata rappresentata dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Le parti hanno fatto il punto sui risultati dell’attuazione degli accordi precedenti e hanno discusso dell’ulteriore espansione della cooperazione commerciale, economica e di investimenti. I temi principali sono stati la diversificazione del commercio, lo sviluppo della cooperazione industriale, l’attuazione di progetti di investimento congiunti, nonché la cooperazione in materia di energia, trasporto e logistica, industria agricola e altre aree promettenti. Nel 2025, il volume dell’interscambio commerciale è stato di circa 16,9 miliardi di dollari. Nel periodo gennaio-giugno 2026, il fatturato commerciale ha raggiunto 9,79 miliardi di dollari, con esportazioni del Kazakhstan per 9 miliardi di dollari e importazioni dall’Italia per 789,6 milioni di dollari. Nello stesso periodo, i prodotti italiani per il Kazakhstan sono aumentati del 13,5 per cento.

Un tema di rilievo è stato quello della diversificazione del commercio e dell’espansione della fornitura di prodotti ad alto valore aggiunto. Secondo le stime della parte kazakha, il potenziale per ulteriori esportazioni di prodotti interni al mercato italiano è di circa 307,5 milioni di dollari. Le opportunità più significative esistono nelle industrie metalliche, petrolchimiche, alimentari e chimiche, nella produzione di macchinari e in altri settori. Un importante strumento pratico per lo sviluppo delle relazioni commerciali è la Kazakhstan-Italy Trade House, che è stata inaugurata ad Almaty nel febbraio di quest’anno. L’iniziativa mira a promuovere l’export, sostenere i progetti di investimento, sviluppare la cooperazione industriale e stabilire contatti diretti tra le due nazioni. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla cooperazione finanziaria. Per promuovere progetti congiunti, le parti hanno espresso interesse a sfruttare le opportunità offerte dal Centro internazionale finanziario di Astana e a espandere la cooperazione tra le istituzioni finanziarie e le associazioni commerciali dei due Paesi.

È stata prestata una rilevante attenzione anche allo sviluppo della Rotta internazionale di trasporto transcaspica (o Corridoio di mezzo) come corridoio multimodale affidabile ed efficiente tra l’Asia centrale e l’Europa. Il Kazakhstan ha invitato le aziende ferroviarie e logistica italiane a partecipare a progetti congiunti utilizzando le opportunità dei porti di Aktau e Kuryk. Nel settore energetico, le parti hanno confermato il loro interesse nello sviluppo ulteriore della cooperazione in aree tradizionali. Nel comparto agricolo-industriale, sono state discusse le prospettive di cooperazione nell’agricoltura, nella lavorazione dei cereali e nell’allevamento. Le parti hanno concordato di continuare a lavorare per aumentare il livello di localizzazione e per sviluppare una base di produzione con la prospettiva di includere componenti kazakhi in una catena di approvvigionamento globale. Inoltre, le parti hanno concordato di ampliare la cooperazione nel campo dell’ecologia e della gestione sostenibile delle risorse idriche, del turismo e dello sport, della cultura e dell’educazione. Sarà prestata attenzione anche alle iniziative climatiche, all’efficienza energetica, alla decarbonizzazione, all’implementazione di soluzioni moderne di ingegneria e digitali nel campo delle risorse idriche, nonché allo sviluppo di scambi professionali e educativi.

L’agenda del gruppo di lavoro intergovernativo ha trovato un seguito pratico nel programma di incontri aziendali. Il tema chiave delle negoziazioni con le aziende italiane è stato quello dell’espansione della cooperazione concreta: dalla promozione dei prodotti kazakhi all’istituzione di legami commerciali diretti per attirare investimenti, tecnologie e l’implementazione di progetti congiunti. Con Blacktrace e Value Partners si è discusso della formazione di una serie di progetti e dell’attrazione di investitori, partner tecnologici e ingegneristici nei campi del trattamento profondo dei metalli di terre rare, dello sviluppo del Corridoio di mezzo, delle tecnologie di risparmio idrico, dei centri di elaborazione dei dati e dell’infrastruttura dell’intelligenza artificiale. Il lato kazakho ha sottolineato il suo interesse per l’intensificazione della cooperazione industriale, la localizzazione delle tecnologie e delle competenze ingegneristiche, la partecipazione dei contractor locali e la formazione del personale. Come passo successivo, è stato proposto di definire diversi progetti pilota e modelli specifici di cooperazione.

Per quanto riguarda l’espansione della disponibilità dei prodotti kazakhi al mercato italiano, le discussioni con Crai Mediterranea hanno toccato le forniture dirette di prodotti alimentari, tra cui olio vegetale, miele, cereali e prodotti per panetteria, legumi e prodotti biologici, con la possibilità di lanciare un piano per forniture ai supermercati del Gruppo Crai. Con Assoebios sono state discusse le prospettive per fornire materie prime agricole kazakhe per l’energia biologica, tra cui latticini e prodotti di elaborazione. La possibilità di utilizzare il Kazakhstan come mercato pilota per l’aumento delle attività commerciali in Asia centrale e per la localizzazione graduale di servizi e componenti individuali è discussa con la direzione della Camera di commercio italiana-kazakha. Le parti hanno concordato di tradurre gli accordi raggiunti in una struttura pratica: definire progetti specifici e potenziali partner, organizzare trattative dirette tra le aziende e continuare lo sviluppo dei meccanismi di cooperazione. Il ministero del Commercio kazakho, insieme all’agenzia QazTrade, è pronto ad aiutare a stabilire i contatti necessari con le agenzie governative, le istituzioni di sviluppo e le aziende kazakhe per l’implementazione delle iniziative pianificate.