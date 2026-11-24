Utile previsto nel 2027: 47,1 milioni. L’ok dall’assemblea dei delegati della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca

Reso noto il decreto interministeriale (Lavoro-Mef) per il nuovo statuto dell’istituto pensionistico

BARI – L’assemblea dei delegati della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, ha approvato l’assestamento del preventivo 2026, il bilancio di previsione 2027 e il bilancio tecnico al 31 dicembre 2025.

L’assestamento 2026 registra ricavi della produzione tipica per 531,7 milioni di euro e un avanzo di 29,4 milioni, dopo svalutazioni dei crediti per 42,65 milioni, un accantonamento di 40 milioni al fondo oscillazione titoli e rettifiche delle attività finanziarie per 7,7 milioni. Le prestazioni istituzionali sono stimate in 321,4 milioni.

Per il 2027 sono previsti ricavi della produzione tipica per 540,3 milioni e un avanzo economico di 47,1 milioni. Il risultato comprende svalutazioni dei crediti per 33,25 milioni e conferma l’accantonamento di 40 milioni al fondo oscillazione titoli. Le entrate contributive sono stimate in 373,4 milioni, in crescita del 3,13%, considerando 25.400 iscritti, l’adeguamento ISTAT dell’1,616% e l’aumento dell’aliquota minima del contributo soggettivo dal 15% al 16%, dal 1° gennaio 2027.

Le prestazioni istituzionali raggiungono 332,38 milioni, di cui 322,26 milioni per previdenza e 9,22 milioni per assistenza. I pensionati sono previsti in 13.646, con un incremento netto di 573. Tra gli interventi assistenziali figurano 5,2 milioni per la polizza sanitaria e 2,3 milioni per l’assistenza ai figli con disabilità grave.

Sono programmati nuovi investimenti mobiliari per 145,22 milioni, finanziati con risorse interne, senza ricorso a finanziamenti esterni. Prosegue la riduzione della componente immobiliare, accompagnata dalla diversificazione del patrimonio.

Il Bilancio tecnico al 31 dicembre 2025, elaborato su ipotesi specifiche e prudenziali, nel recepire le nuove aliquote contributive soggettive, vigenti dal 2027, conferma la sostenibilità del sistema nel periodo oggetto di vigilanza. L’indicatore di garanzia, pari al rapporto tra patrimonio e cinque annualità di prestazioni, si mantiene superiore all’unità per l’intero orizzonte cinquantennale.

In apertura dei lavori i delegati hanno preso atto del decreto interministeriale (Lavoro e Mef) sul nuovo statuto della Cnpr.

Nella sessione mattutina su “Manovra finanziaria e definizione agevolata previdenziali” si è svolto un dibattito promosso dalla Fondazione “Michelangelo Interesse”. Il segretario Ettore Grilli ha evidenziato il consolidamento del gemellaggio con la Cassa e il valore della rateizzazione dei contributi non versati per sostenere i professionisti in difficoltà.

Sulla manovra si è soffermato Fedele Santomauro, consigliere d’amministrazione della Cnpr: “La Finanziaria approvata in CdM prevede un ampliamento dell’aliquota Irpef al 33% ai redditi fino a 55mila euro con un beneficio massimo sarebbe di 500 euro annui, un’aliquota cedolare secca dal 10 al 5% per i contratti di affitto e una ulteriore riduzione dell’1% per i giovani. Attendiamo le indicazioni del Parlamento che sta analizzando i provvedimenti e auspichiamo maggiore semplificazione nell’applicazione delle misure”.

Sugli aspetti previdenziali è intervenuto Massimiliano Zolo, responsabile Area prestazioni, welfare e contenzioso previdenziale della Cnpr: “La progressiva transizione verso il sistema contributivo impone a commercialisti ed esperti contabili una pianificazione previdenziale più consapevole. Mantenere la regolarità contributiva e valutare l’adozione di aliquote più elevate sono leve fondamentali per migliorare il rapporto tra l’assegno pensionistico e gli ultimi redditi prodotti prima della pensione, rafforzando il tasso di sostituzione. In un contesto lavorativo in rapida evoluzione, che incide tanto sull’esercizio della professione quanto sull’equilibrio di lungo periodo delle Casse, agire con lungimiranza rappresenta il primo presidio a tutela del proprio futuro”.

Secondo Lucio Pasqualini, responsabile Iscrizioni e contributi della Cnpr: “Garantire pensioni adeguate agli iscritti alla Cnpr è una priorità, comune all’intero sistema previdenziale italiano. Per le Casse private, il patrimonio rappresenta una risorsa fondamentale, ma la sostenibilità futura dipende anche dalla demografia. Occorre ampliare la platea degli iscritti e migliorare gli importi pensionistici. Dopo una fase difficile per tutte le professioni, è necessario restituire centralità al loro ruolo sociale, investendo nelle competenze e favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo professionale”.

A sottolineare il legame tra Cnpr e Fondazione “Michelangelo Interesse” è stato il presidente Emanuele Veneziani: “La donazione della sede di Bari, realizzata con tanti sacrifici, testimonia la solidità del nostro sodalizio. Un gesto concreto per sostenere la previdenza degli iscritti e contribuire al futuro della professione”.