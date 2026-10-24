MILANO, CENTO STUDENTI IN PIAZZA CON IL TRICOLORE: «MILANO È NOSTRA E CI APPARTIENE»

Una piazza, cento studenti, decine di bandiere italiane. Questa mattina, nel cuore di Milano, a sventolare è stato il Tricolore. Dalle 10 alle 12, in piazza XXV Aprile, un centinaio di studenti milanesi, tra liceali e universitari, si sono riuniti sotto la sigla «Studenti col Tricolore», all'indomani dei disordini e delle devastazioni che hanno colpito la città.

Dietro un grande striscione con la scritta «STUDENTI COL TRICOLORE», decine e decine di bandiere italiane hanno riempito la piazza, dando vita a una manifestazione di orgoglio, appartenenza e amore per Milano. Ad aprire il presidio, le note dell'Inno di Mameli, cantato dai ragazzi sotto una distesa di Tricolori. Poi gli slogan, scanditi a gran voce: «DAL CENTRO CITTÀ E IN OGNI QUARTIERE, MILANO È NOSTRA E CI APPARTIENE!»

E ancora: «SIAMO TUTTI QUANTI STUDENTI!» «Una risposta inequivocabile alle immagini di violenza e devastazione degli ultimi giorni – dichiarano gli organizzatori –. Una generazione di studenti che ha scelto di scendere in piazza non per distruggere, ma per rivendicare il proprio legame con la città; non per nascondersi dietro il volto coperto, ma per mostrarsi a viso aperto, sotto i colori della bandiera italiana». Per due ore, piazza XXV Aprile si è tinta di bianco, rosso e verde. «Perché Milano non appartiene a chi la devasta. Appartiene anche a chi la ama, la vive e ha il coraggio di difenderla», concludono gli organizzatori.