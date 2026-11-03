Manovra. Montaruli (FdI): su asili Governo ottimizza e raggiunge obiettivi ma per la sinistra è sempre polemica

“La legge di bilancio non taglia i fondi per gli asili nido; anzi, evita che vi siano soldi non spesi, destinandoli ancora per il potenziamento degli stessi asili, laddove è già raggiunta la quota del 33%, rimettendoli a disposizione dei comuni andando a guardare alle reali esigenze del territorio e fissando quindi, tra i criteri, anche quello della proporzionalità della presenza della popolazione compresa tra i 3 e i 36 mesi. Questo permetterà non solo di supportare ulteriormente il raggiungimento del 33% nei comuni che ancora dovessero raggiungerlo, ma anche di aiutare chi, avendolo raggiunto, ha comunque un’incidenza superiore di minori sull’intera popolazione, dando un servizio maggiore a chi ne ha più bisogno. Solo la sinistra riesce a fare polemica persino su questo: forse preferirebbe che i fondi non venissero spesi o venissero utilizzati laddove non vi è richiesta. I dati, però, parlano chiaro: da quando il Governo Meloni è in carica, il numero dei posti è aumentato e si è data un’accelerata rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede UE, che sono sempre più esigenti, essendo la quota del 33% ormai peraltro superata. Se nel 2021, l’anno precedente all’entrata in carica, il numero dei posti era al 28%, nell’anno scolastico 23/24 abbiamo fatto un balzo al 31,6%.

Non fare economie e utilizzare i fondi al massimo delle loro potenzialità significa rispondere ai nuovi obiettivi UE, ma soprattutto rispondere ai territori. Grazie al Governo Meloni e a questa manovra diamo priorità ai bambini e ai loro genitori, garantendo un servizio pubblico essenziale nonostante la denatalità e rafforzando la fiducia verso le nuove nascite”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fdl alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli.