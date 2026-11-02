GUBERLAND, AL VIA LA SECONDA EDIZIONE: 26 CLASSI COINVOLTE A BRESCIA

È partita la seconda edizione di GUBERLAND, il progetto di educazione finanziaria di Guber Banca dedicato alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Quest’anno coinvolgerà 26 classi, rispetto alle 24 della prima edizione. L’ampliamento segue l’interesse raccolto tra dirigenti scolastici, insegnanti, alunni e genitori.

Lo scorso anno il progetto ha coinvolto 585 studenti delle scuole bresciane di: Buffalora, Caionvico, Pirandello e Virgilio. Con oltre 70 ore di attività e il contributo di 23 dipendenti di Guber Banca impegnati come volontari, le classi hanno vissuto un’esperienza di apprendimento basata sul gioco e sulla collaborazione.

“Imparare fin da piccoli a gestire il denaro aiuta a comprendere le conseguenze delle proprie scelte e a costruire autonomia”, ha dichiarato Francesca Bazoli, Presidente di Guber Banca. “Crediamo molto in Guberland perché attraverso il gioco i ragazzi possono sperimentare decisioni economiche e discuterne insieme. L’interesse espresso dalle scuole e dalle famiglie ci incoraggia a dare continuità al progetto, contribuendo a costruire una consapevolezza finanziaria che possa accompagnarli nella crescita”.

Un valore confermato anche dal mondo della scuola "Siamo felici di partecipare anche quest'anno al percorso che è stato ulteriormente arricchito sulla base delle necessità espresse dagli studenti lo scorso anno, e che li prepara ad affrontare con maggiore consapevolezza il proprio futuro”, ha affermato Aurora Malandrino, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo NORD2 di Brescia. “L'educazione finanziaria è a tutti gli effetti una componente fondamentale della formazione civica dei nostri ragazzi. Progetti come Guberland offrono agli studenti strumenti concreti per comprendere il valore delle scelte quotidiane e le dinamiche economiche del mondo reale, attraverso il confronto condiviso e la collaborazione.”

Anche Sergio Zivieri, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo EST3, che comprende le realtà scolastiche di Buffalora e Caionvico ha aggiunto “Il progetto ha raccolto l’interesse delle studentesse e degli studenti e si è dimostrato perfettamente in linea con le nuove Indicazioni Nazionali che introducono formalmente l'educazione finanziaria e la competenza imprenditoriale nel primo ciclo di istruzione. Inoltre, l’approccio ludico ha favorito l'apprendimento attraverso l'esperienza diretta e la motivazione.”

Il percorso didattico di Guberland si basa su un gioco da tavolo cooperativo: gli alunni, suddivisi in squadre, simulano l’apertura e la gestione di una piccola attività economica, come una gelateria, una libreria o un forno. Per avviarla devono pianificare un investimento e richiedere un finanziamento; durante il gioco affrontano ricavi, spese e imprevisti, confrontandosi sulle decisioni da prendere.

Con risorse limitate a disposizione, i ragazzi sono chiamati a valutare priorità e rischi, cercando soluzioni condivise con i compagni. L’obiettivo è avvicinarli alla gestione del denaro attraverso un’esperienza pratica, nella quale possano comprendere le conseguenze delle proprie scelte.