Adani umilia Allegri: "Ho fatto qualche ricerca...", e lo sotterra

Lele Adani si presenta con alcuni fogli in mano, li legge uno dopo l’altro e mette Massimiliano Allegri davanti ai numeri della sua gestione tra Milan e Napoli. A Viva El Futbol, insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola, l’ex difensore torna all’attacco dell’allenatore azzurro dopo la sconfitta contro la Juventus. E quando dalla regia gli chiedono di accelerare, la risposta diventa già una scena: "No, mi prendo tutto il tempo che voglio”.

Adani ha preparato un'analisi dettagliata, partendo dalle ultime venti partite di campionato disputate da Allegri, 10 con il Milan e 10 con il Napoli. Il bilancio è pesante: dodici sconfitte. "Ho fatto qualche ricerca per essere anche un po’ più preciso. Nelle ultime 20 partite di campionato ne ha perse 12. Cioè ha proprio finito malissimo e cominciato peggio".

Il dato che più colpisce riguarda i 14 punti raccolti dal Napoli nelle prime dieci giornate, una media di 1,4 a partita. "È una media che ti porta poco più della salvezza. Sono sei punti in meno del Frosinone, che è sesto, nove dal Como quarto e undici dalla Lazio prima. Su trenta punti disponibili la Lazio ne ha fatti 28, il Napoli meno della metà". Per Adani si tratta della "peggiore partenza dell'era De Laurentiis”. La critica non riguarda soltanto i risultati. L'opinionista sottolinea anche il valore della rosa, ricordando la presenza di giocatori come De Bruyne e McTominay e di diversi protagonisti degli ultimi due scudetti. Il Napoli, secondo lui, aveva le qualità per mettere in difficoltà la Juventus: "Ha una squadra forte che può contendere all'Inter il campionato".





Adani contro Allegri, guarda qui il video di "Viva el fubol" su Youtube

Eppure, a Torino, gli azzurri non avrebbero saputo sfruttare neppure il momento complicato degli avversari. Adani allarga poi il discorso alla gestione tecnica: "Se fosse stato qualsiasi altro allenatore a fare questi risultati, sarebbe stato esonerato". Cita Rudi Garcia, mandato via nonostante avesse raccolto 18 punti nello stesso momento del campionato, e chiama in causa anche Italiano e Palladino. Cassano concorda: "Se ci fosse stato un altro in questo percorso lo avrebbero mandato via".