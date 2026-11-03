Jesus de Miguel non ce l'ha fatta: l'attaccante del Tenerife muore dopo questo scontro

Il calcio spagnolo si sveglia con una notizia drammatica: Jesús de Miguel non ce l'ha fatta. L'attaccante del Tenerife è morto a 30 anni, dopo il violentissimo scontro con il portiere dell'Andorra, Jesús Owono, durante la partita di Segunda División disputata lunedì sera. Il decesso è stato comunicato dal club delle Canarie nella mattinata di martedì 3 novembre, alle 8, dopo ore di apprensione e un ricovero in terapia intensiva.

L'incidente si era verificato nei minuti di recupero, quando il risultato era fermo sul 2-2. De Miguel stava correndo verso un pallone lanciato in profondità per avviare una ripartenza. Owono, uscito dalla propria area per anticiparlo, si è lanciato sull'attaccante colpendolo violentemente al petto con il ginocchio. L'impatto è stato tremendo: il giocatore del Tenerife è crollato a terra, privo di sensi, senza più rialzarsi. L'arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto per il portiere, mentre i calciatori di entrambe le squadre chiedevano disperatamente l'intervento dei sanitari.

I soccorritori hanno praticato le manovre di rianimazione direttamente sul terreno di gioco. De Miguel ha subito un arresto cardiaco ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria, dove era stato ricoverato in terapia intensiva. In un primo momento le condizioni erano state definite gravi ma stabili. Nella notte, però, il quadro neurologico è peggiorato e poche ore dopo è arrivata la notizia della morte.

Il Tenerife ha affidato ai social un messaggio straziante: "Con il cuore spezzato, con un nodo alla gola e increduli di fronte a questa realtà, annunciamo la tragica scomparsa di Jesús de Miguel Alameda". La società ha poi aggiunto: "Non ci sono parole di conforto, nulla può alleviare un dolore così profondo". Il club si è stretto alla famiglia, agli amici e a tutta la tifoseria, chiedendo anche il rispetto della privacy dei familiari. La partita era stata sospesa al 108', dopo circa dieci minuti di interruzione. Una serata di calcio si è trasformata in una tragedia che lascia sotto choc tutto il movimento spagnolo.