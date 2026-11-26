Utilizzare l’intelligenza artificiale per renderla uno strumento concreto per il monitoraggio e la gestione degli impianti tecnologici civili.

E’ l’obiettivo che porta avanti la start up bergamasca Niuco, specializzata nell’intelligenza artificiale applicata.

Domani alle 19.30 a Milano, nella cornice di Palazzo Reale, nell’incontro dal titolo “NIUCO - Prospettive Future”, verrà svelato il progetto NIUPLANT, la soluzione intelligente per il monitoraggio e la gestione di edifici, impianti e territori.

NIUCO sviluppa piattaforme digitali, applicazioni e servizi personalizzati che integrano sistemi di monitoraggio, analisi dei dati e intelligenza artificiale.

L’obiettivo è trasformare informazioni provenienti da fonti diverse in strumenti facilmente consultabili, attraverso dashboard e sistemi di controllo, per aiutare imprese, enti pubblici e organizzazioni a individuare criticità, pianificare gli interventi e sviluppare nuovi servizi.

Un modello che unisce tecnologie avanzate e competenze specialistiche, grazie a un team multidisciplinare con esperienza nei settori dell’impiantistica, dell’ingegneria, dell’automazione, del software e dell’analisi dei dati.

Il progetto NIUPLANT punta a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, attraverso strumenti di analisi basati sull’intelligenza artificiale, per individuare tempestivamente eventuali criticità e ridurre il rischio di guasti, malfunzionamenti e interventi straordinari.

Le potenzialità di NIUPLANT sono già oggetto di sperimentazione attraverso un progetto pilota in un edificio scolastico, nel quale NIUCO sta analizzando circa un anno di dati relativi al funzionamento degli impianti (riscaldamento, acqua calda e fotovoltaico).

NIUPLANT ha raccolto e confrontato dati storici relativi al funzionamento energetico dell’edificio, e ha utilizzato queste informazioni per analizzare i comportamenti dell’impianto e individuare possibili margini di ottimizzazione energetica, anche attraverso lo sviluppo di un algoritmo di efficienza specifico per la struttura.

Nel progetto pilota le prime analisi hanno evidenziato differenze significative nei consumi termici tra periodi caratterizzati da condizioni climatiche simili. Si tratta di risultati preliminari, ancora oggetto di approfondimento, ma che contribuiscono allo sviluppo di strumenti capaci di valutare le prestazioni degli edifici e individuare nuove opportunità di ottimizzazione.