Enel è stata premiata con il Corporate Startup Stars Award 2026 dalla global innovation advisory firm Mind the Bridge, che ogni anno celebra le 100 aziende che si distinguono a livello internazionale nell’ambito della collaborazione con le startup.

Nel corso della premiazione svolta presso la Stanford University, Enel ha inoltre ricevuto uno Special Award dedicato al Venture Building per il progetto ebitts, piattaforma digitale sviluppata in collaborazione con Conio che consente ai clienti che non possono installare un proprio impianto fotovoltaico di accedere ai benefici legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Attraverso ebitts, infatti, i clienti possono acquistare una Token Box, un contenitore digitale di token che rappresentano frazioni della capacità di generazione di impianti rinnovabili Enel realmente operativi in Italia. L’energia prodotta dalla capacità associata ai token viene confrontata su base oraria con i consumi del cliente e il relativo valore viene riconosciuto direttamente in bolletta, mentre l’eventuale produzione eccedente viene valorizzata al prezzo di mercato e accreditata in euro.

Il progetto innovativo è stato sviluppato da un team multidisciplinare di Enel che ne ha seguito l’intero percorso, dalla definizione del modello di business, del pricing e degli aspetti regolatori e legali alla selezione dei partner e allo sviluppo dell’esperienza digitale, dell’integrazione con i sistemi di fatturazione e dei processi commerciali e di assistenza. Dopo una prima fase pilota rivolta a una base limitata di clienti in Italia, ebitts è stato poi aperto all’intero mercato italiano con un’offerta commerciale attivata da maggio 2026 con la possibilità di estensione con soluzione dedicata anche al mercato spagnolo.