Dal 6 dicembre 2026 al 24 gennaio 2027, WeGil a Roma ospita #SHOTBYADAMS, la mostra dedicata alla ricerca fotografica di Bryan Adams, promossa da Regione Lazio e realizzata da Aletheia Elpis in collaborazione con LAZIOcrea e Crossover. Attraverso circa 130 opere, il percorso attraversa oltre trent’anni di attività fotografica, dai ritratti di protagonisti della cultura e dello spettacolo internazionale alle immagini di persone segnate dalla guerra o rese invisibili dalla marginalità sociale.

Bryan Adams sarà presente a Roma il 5 dicembre, alle ore 18.00, per l’apertura ufficiale della mostra.

Curata da Anke Degenhard, Lorena Magliocco e Raffaele Quattrone, con il supporto di Ital Communications in qualità di partner, la mostra si articola in quattro nuclei: #SHOTBYADAMS, In Colour, WOUNDED: The Legacy of War e Homeless. A unirli è una domanda: che cosa accade quando qualcuno accetta di stare davanti allo sguardo di un altro?

Conosciuto in tutto il mondo come musicista e songwriter, fin dagli anni Novanta Bryan Adams affianca alla sua carriera musicale una parallela e riconosciuta attività fotografica. Il suo rapporto con la fotografia, tuttavia, nasce molto prima. A metà degli anni Settanta, con una piccola macchina fotografica che suo padre gli aveva comprato e regalato, inizia a immortalare concerti dei Beach Boys, muri di parcheggi, la fidanzata, la madre, il pianoforte: frammenti della quotidianità e del mondo che lo circonda. Da quelle prime immagini prende forma uno sguardo che nel tempo si orienta sempre più verso il ritratto, dando vita a un corpus fotografico nel quale personalità celebri, corpi segnati dalla guerra e persone ai margini della società sono accomunati da una costante attenzione per l’individuo e la sua identità.

“Sono particolarmente soddisfatta di accogliere al WeGil, polo culturale della Regione Lazio, #SHOTBYADAMS, una mostra di respiro internazionale che abbiamo fortemente voluto portare a Roma. Bryan Adams, artista conosciuto in tutto il mondo per la sua musica, ha saputo affermarsi anche nella fotografia, sviluppando uno sguardo originale e sensibile, capace di raccontare tanto i grandi protagonisti dello spettacolo quanto storie di fragilità e impegno sociale. Il nostro obiettivo è fare del WeGil uno spazio culturale sempre più aperto, vivo e accessibile a tutti, capace di avvicinare il pubblico all’arte e favorire l’incontro tra culture, linguaggi e nuove generazioni. Con questa mostra rafforziamo ulteriormente la sua vocazione internazionale, confermando la volontà della Regione Lazio di valorizzare questo luogo come punto di riferimento per la vita culturale della Capitale” sottolinea Simona Renata Baldassarre, assessore regionale alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile.

“Con #SHOTBYADAMS il WeGil conferma la sua consolidata attitudine a ospitare grandi eventi, in virtù della sua straordinaria capacità di attrarre appuntamenti dal respiro cosmopolita. La presenza di Bryan Adams, autentica star mondiale dall’eccezionale palmarès, all’apertura della mostra rappresenta inoltre la consacrazione del ruolo di primo piano nel panorama artistico assunto da questo hub culturale voluto dalla Regione Lazio nel cuore della Capitale, di cui LAZIOcrea, con orgoglio e passione, cura la gestione e la programmazione” aggiunge Giuseppe Sacco, presidente di LAZIOcrea.

LA MOSTRA

Il percorso espositivo riunisce quattro nuclei della produzione fotografica di Bryan Adams, mettendo in dialogo immagini nate in contesti e momenti differenti. Dai ritratti di personalità internazionali ai corpi che portano le conseguenze della guerra, fino alle persone senza dimora, le fotografie interrogano il rapporto tra chi guarda e chi viene guardato. Al centro non c’è una categoria di soggetti, ma la presenza di ciascuna persona: il modo in cui sceglie di mostrarsi, la sua vulnerabilità, la sua dignità. Il ritratto diventa così uno spazio di relazione, senza cancellare la distanza che separa il fotografo da chi si trova davanti all’obiettivo.

#SHOTBYADAMS

Nei ritratti di #SHOTBYADAMS, amici e personalità della scena internazionale portano davanti all’obiettivo la consapevolezza della propria immagine pubblica. Adams non cerca necessariamente di dissolvere questa costruzione: entra in relazione con essa, lasciando spazio alla posa, all’ironia, all’eccentricità e, talvolta, a una dimensione più intima. Chi viene fotografato non è soltanto il soggetto dell’immagine, ma partecipa alla sua costruzione. Tra il controllo della posa e la libertà dell’incontro, il ritratto prende forma come una negoziazione tra due sguardi.

In Colour

In Colour introduce nel percorso una diversa attenzione al colore e alla costruzione visiva dell’immagine. La dimensione cromatica non è soltanto un elemento formale: contribuisce a orientare lo sguardo e a modificare il rapporto tra soggetto, corpo e spazio.

Accostata agli altri nuclei, questa selezione permette di osservare la pluralità delle soluzioni espressive adottate da Adams, senza perdere di vista il ruolo centrale della persona ritratta.

WOUNDED: The Legacy of War

Con WOUNDED: The Legacy of War, la distanza tra spettatore e soggetto diventa più difficile da sostenere. Adams ritrae militari britannici rientrati dalle missioni in Afghanistan e Iraq, i cui corpi portano le conseguenze della guerra. Le immagini non cercano di trasformare la ferita in spettacolo. Le cicatrici, le amputazioni e le protesi restano visibili, ma non esauriscono l’identità delle persone fotografate. Il corpo diventa il luogo in cui la storia lascia il proprio segno, senza coincidere interamente con essa. I ritratti chiedono di riconoscere la vulnerabilità senza ridurre l’individuo alla propria ferita: una presenza che conserva forza, orgoglio e complessità.

Homeless

Homeless è dedicata alle persone senza dimora incontrate da Adams a Londra attraverso The Big Issue, il periodico britannico che offre opportunità di reddito a persone in condizioni di povertà ed esclusione. Questi ritratti non cercano di rappresentare una condizione sociale in astratto: mostrano individui, ciascuno con un volto, una postura, una storia che l’immagine non pretende di esaurire. Nella vita urbana, davanti a chi vive ai margini, lo sguardo spesso scivola oltre. Adams, invece, si ferma. E invita anche lo spettatore a fermarsi, restituendo visibilità a presenze quotidianamente ignorate.

La fotografia diventa così occasione di incontro: non parlare al posto dell’altro, ma riconoscerne la presenza e lasciargli uno spazio nel nostro campo visivo. “La questione diventa allora come guardare. Le fotografie di Bryan Adams sembrano suggerire una possibilità: avvicinarsi abbastanza da riconoscere l’altro e rimanere abbastanza lontani da non appropriarsene. È la distanza necessaria” — Anke Degenhard, Lorena Magliocco, Raffaele Quattrone.

La ricerca fotografica di Bryan Adams si intreccia con un impegno sociale che attraversa da anni la sua attività artistica. In occasione della mostra romana, l’artista firmerà 100 copie di #SHOTBYADAMS, che saranno vendute durante la serata inaugurale devolvendo l’intero ricavato alla Bryan Adams Foundation, attraverso la quale sostiene iniziative benefiche. Un gesto che estende il significato della mostra oltre lo spazio espositivo, trasformando l’incontro con la fotografia in un’occasione concreta di solidarietà.